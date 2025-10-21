La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido la existencia de ciertos “errores de redacción y dificultades de interpretación” en el real decreto que regula las ofertas públicas de adquisición (opas) en España. Esto se produce después del fracaso de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell y tras algunas críticas a dicha ley.

La CNMV ve con buenos ojos una reforma de la ley de opas

Según explicó el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, “hemos identificado algunas áreas en las que podría tener sentido revisarlo”, señaló. Esto se produce después de que durante la OPA BBVA-Sabadell surgieran algunas dudas. La primera de ellas vino de la fecha límite que tenía BBVA para incrementar la oferta, pero la que más dio que hablar fue la del precio equitativo. En concreto, dado que nunca se ha dado la ocasión de tener que realizar el cálculo del precio equitativo, nunca se había puesto el foco en dicho apartado y por tanto hasta ahora no se habían visto las lagunas o la ambigüedad a la hora de calcular dicho precio.

Si la ley no es clara, los inversores no pueden tomar decisiones con toda la información, lo que perjudica al mercado en su totalidad. Sin embargo, la CNMV no es el organismo que modifica la ley, sino el gobierno español. Por ello, todavía no podemos saber si finalmente se llevará a cabo una modificación de la ley de opas antes de que veamos otro caso BBVA-Sabadell. En cualquier caso, la CNMV se ha puesto a disposición del Ministerio de Economía para dar dar su punto de vista.