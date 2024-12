El BBVA hace cuentas con Sabadell

BBVA (BBVA.ES) prevé que la fusión con Sabadell (SAB.ES) tendrá un impacto de 38 puntos básicos en su ratio de solvencia CET1, aunque seguirá siendo sólida y superior al 12%, el límite alto de su objetivo. Este dato es clave para los mercados, ya que garantizaría la fortaleza del grupo combinado. Todo esto lo ha desarrollado ante la SEC. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mayores beneficios para BBVA En términos de beneficios, BBVA estima que si la integración de Sabadell ya estuviera hecha impulsaría los beneficios del grupo combinado por encima de los 10.000 millones de euros en 2024. De manera individual, BBVA obtendría 9.367 millones, un 17% más que en 2023, mientras que Sabadell alcanzaría los 1.598 millones, un aumento cercano al 20%. Además, se espera que los accionistas de Sabadell vean un incremento del 27% en el beneficio por acción gracias a la operación. BBVA mantiene su política de remuneración al accionista, distribuyendo entre el 40% y el 50% del beneficio anual mediante dividendos y recompras de acciones. También asegura el reparto del capital excedente por encima del 12%. Este enfoque ha sido clave en su estrategia para atraer a los accionistas de Sabadell, destacando el dividendo a cuenta del 81% que repartió en octubre, equivalente a 1.700 millones de euros. Por su parte, Sabadell distribuyó 430 millones a sus accionistas en octubre, como parte de su compromiso de repartir 2.900 millones entre 2024 y 2025, reforzando su posición como banco independiente y dificultando la opa. El canje propuesto en la opa es de una acción de BBVA por 5,0196 acciones de Sabadell, más un pago en efectivo de 29 céntimos por acción, que refleja el dividendo histórico de BBVA. Sin embargo, si Sabadell realiza un nuevo reparto de dividendos antes de la operación, BBVA deberá ajustar el canje, como ocurrió en octubre. Además, la prima ofrecida por BBVA ha caído del 30% al 4,5% desde abril, lo que podría influir en la aceptación de la opa. En resumen, BBVA confía en que la integración con Sabadell fortalecerá su posición en el mercado y generará importantes sinergias, aunque el proceso enfrenta retos debido a las medidas adoptadas por Sabadell para mantener su independencia. Las acciones de BBVA (velas verdes y rojas) suben un 10% este año, mientras que las de Sabadell (azules y blancas) lo hacen en un 59%. Fuente: Plataforma de XTB Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

