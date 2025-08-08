El S&P 500 busca los 6.400 puntos

Los índices bursátiles estadounidenses cotizan al alza por el optimismo de los inversores ante el posible alto el fuego en Ucrania. El S&P 500 crece un 0,6% y lanza un nuevo ataque a los 6.400 puntos.

Alberto Musalem, de la Reserva Federal, señaló que el crecimiento económico de EE. UU. se está estancando, mientras que el mercado laboral se está debilitando y la inflación se está enfriando gradualmente. Este tono moderado abre la puerta a recortes de tipos en los próximos meses por parte de la Fed

Las acciones de Monster Beverage suben un 7% tras unos resultados semestrales mejores de lo esperado. Por su parte, Pinterest cae más de un 8% ante la preocupación de los inversores por la competencia impulsada por la IA y las presiones sobre los márgenes observados en sus últimos resultados.

Noticias corporativas del S&P 500

Akamai Technologies (AKAM.US): Las acciones suben tras superar las expectativas de ganancias del segundo trimestre y elevar la previsión para el año completo.

Atlassian (TEAM.US): Publica resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado, con un sorprendente aumento en los ingresos por nube.

Gilead (GILD.US): +4,4% tras una revisión al alza de la previsión de ganancias para el año completo, respaldada por un sólido rendimiento del segundo trimestre.

Globalstar (GSAT.US): +6% tras un sólido informe trimestral.

Instacart (CART.US): Reporta el mayor crecimiento de pedidos desde 2022 y una previsión optimista de EBITDA para el tercer trimestre, lo que impulsa la confianza de los inversores.

Natera (NTRA.US): Sube tras elevar la previsión de ingresos para el año completo gracias a las sólidas ventas del segundo trimestre.

Ouster (OUST.US): Sube casi un 20% tras superar las expectativas de resultados del segundo trimestre y una previsión optimista para el tercer trimestre de 35-38 millones de dólares (frente a la estimación de 36,7 millones de dólares).

Soundhound (SOUN.US): +26% tras los sólidos resultados del segundo trimestre y el aumento de las previsiones para todo el año.

GoDaddy (GDDY.US): Cae un 3% tras no cumplir las expectativas con los resultados y las previsiones del segundo trimestre.

Goodyear (GT.US): Cae un 11% tras informar pérdidas en el segundo trimestre, incumpliendo las expectativas de un beneficio de 19 centavos.

Under Armour (UAA.US): Cae un 17% tras las previsiones de BPA e ingresos de la compañía para 2025, que fueron inferiores al consenso.

Microchip Technology (MCHP.US): Decepciona con los resultados del primer trimestre y las débiles previsiones futuras, lo que afecta a la confianza en el sector de los semiconductores tradicionales.

