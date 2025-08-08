El S&P 500 busca los 6.400 puntos

Los índices bursátiles estadounidenses cotizan al alza por el optimismo de los inversores ante el posible alto el fuego en Ucrania. El S&P 500 crece un 0,6% y lanza un nuevo ataque a los 6.400 puntos.
Alberto Musalem, de la Reserva Federal, señaló que el crecimiento económico de EE. UU. se está estancando, mientras que el mercado laboral se está debilitando y la inflación se está enfriando gradualmente. Este tono moderado abre la puerta a recortes de tipos en los próximos meses por parte de la Fed
Las acciones de Monster Beverage suben un 7% tras unos resultados semestrales mejores de lo esperado. Por su parte, Pinterest cae más de un 8% ante la preocupación de los inversores por la competencia impulsada por la IA y las presiones sobre los márgenes observados en sus últimos resultados.
Noticias corporativas del S&P 500
Akamai Technologies (AKAM.US): Las acciones suben tras superar las expectativas de ganancias del segundo trimestre y elevar la previsión para el año completo.
Atlassian (TEAM.US): Publica resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado, con un sorprendente aumento en los ingresos por nube.
Gilead (GILD.US): +4,4% tras una revisión al alza de la previsión de ganancias para el año completo, respaldada por un sólido rendimiento del segundo trimestre.
Globalstar (GSAT.US): +6% tras un sólido informe trimestral.
Instacart (CART.US): Reporta el mayor crecimiento de pedidos desde 2022 y una previsión optimista de EBITDA para el tercer trimestre, lo que impulsa la confianza de los inversores.
Natera (NTRA.US): Sube tras elevar la previsión de ingresos para el año completo gracias a las sólidas ventas del segundo trimestre.
Ouster (OUST.US): Sube casi un 20% tras superar las expectativas de resultados del segundo trimestre y una previsión optimista para el tercer trimestre de 35-38 millones de dólares (frente a la estimación de 36,7 millones de dólares).
Soundhound (SOUN.US): +26% tras los sólidos resultados del segundo trimestre y el aumento de las previsiones para todo el año.
GoDaddy (GDDY.US): Cae un 3% tras no cumplir las expectativas con los resultados y las previsiones del segundo trimestre.
Goodyear (GT.US): Cae un 11% tras informar pérdidas en el segundo trimestre, incumpliendo las expectativas de un beneficio de 19 centavos.
Under Armour (UAA.US): Cae un 17% tras las previsiones de BPA e ingresos de la compañía para 2025, que fueron inferiores al consenso.
Microchip Technology (MCHP.US): Decepciona con los resultados del primer trimestre y las débiles previsiones futuras, lo que afecta a la confianza en el sector de los semiconductores tradicionales.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
