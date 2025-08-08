El Ibex 35 lidera las subidas entre los índices europeos

Los mercados europeos cierran en verde, impulsados por el creciente optimismo ante la posibilidad de que el conflicto en Ucrania esté más cerca de su desenlace. El Ibex 35 mantiene su trayectoria ascendente y se sitúa a tan solo un 1,1% de alcanzar los 15.000 puntos, con un avance equivalente en la jornada. Entre los valores más destacados figuran BBVA (+3,3%) y Merlin Properties (+2,3%).

BBVA continúa ganando terreno en bolsa, ya que los inversores valoran favorablemente la postura firme y neutral de la entidad frente a los obstáculos surgidos en el proceso de adquisición de Sabadell. Se disipa el temor a una oferta excesiva que pudiera comprometer los márgenes de rentabilidad. Merlin, por su parte, se beneficia de una mejora en su posicionamiento estratégico en el sector de los centros de datos, lo que impulsa su cotización dentro del selectivo. En contraste, Indra lidera las pérdidas (-2,2%), afectada por la posibilidad de que una desescalada en Europa reduzca el volumen de sus contratos con empresas del ámbito de la defensa.

En Wall Street, los principales índices también muestran fortaleza: el S&P 500 se aproxima nuevamente a la resistencia de los 6.400 puntos, mientras que el Nasdaq 100 alcanza nuevos máximos mensuales por encima de los 21.400 dólares. El oro se estabiliza en torno a los 3.400 dólares por onza, coincidiendo con la entrada en vigor de nuevos aranceles sobre lingotes de un kilogramo. Además, el posible nombramiento de un nuevo miembro de la Reserva Federal por parte de Donald Trump, tras la dimisión de Adriana Kugler, refuerza las expectativas de recortes en los tipos de interés, lo que podría favorecer al metal precioso.

En el ámbito de las criptomonedas, la atención se centra en una orden ejecutiva que busca abrir el mercado de pensiones estadounidense —valorado en 9 billones de dólares— a inversiones en criptoactivos y bienes raíces. Esta medida pretende revolucionar la gestión del ahorro en EE. UU. y podría convertirse en un potente motor alcista para activos como el Bitcoin.

