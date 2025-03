El Bitcoin extiende su rally alcista

Las acciones con exposición a criptomonedas se disparan, mientras que Bitcoin avanza por segunda sesión consecutiva, subiendo un 3% hasta los 87.655 dólares. El mercado cotiza al alza, ya que los inversores se muestran optimistas ante la posibilidad de que los próximos aranceles del presidente Trump sean más selectivos de lo que se temía inicialmente. Liderando el repunte de las acciones de criptomonedas se encuentra CleanSpark con una impresionante subida del 12,63%, seguida de MARA Holdings con un 11,55%. Otras empresas con importantes subidas son Bitdeer Technologies (+7,99%), HUT 8 (+6,82%), Core Scientific (+5,99%) y TeraWulf (+5,62%). Coinbase, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de EE. UU., sube un 4,97% hasta los 199,30 dólares, mientras que Strategy (MSTR.US) sube un 7% hasta los 325 dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio del Bitcoin recupera impulso El Bitcoin se disparó casi un 4% hasta los 88.135 dólares, gracias a la respuesta positiva de los mercados a los informes que sugieren que la administración Trump podría implementar un enfoque más mesurado respecto a los nuevos aranceles comerciales. En lugar de imponer gravámenes generales a toda la industria, el plan se centraría, según se informa, en países específicos con importantes desequilibrios comerciales con EE. UU. —conocidos como los "15 sucios"—, entre los que podrían incluirse China, Japón, India y Vietnam. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que los países podrían negociar para evitar aranceles más altos reduciendo sus propias barreras comerciales, lo que sugiere flexibilidad en el enfoque de la administración. Este avance ha aliviado las preocupaciones sobre una posible escalada de las tensiones comerciales, impulsando la confianza en activos de riesgo como las criptomonedas. La adopción corporativa de Bitcoin se acelera Strategy ha incrementado sus tenencias de Bitcoin por encima de los 500.000 tokens tras adquirir 6.911 Bitcoins por 584,1 millones de dólares la semana pasada, con un coste medio de 84.529 dólares por token. La compañía posee actualmente 506.137 BTC, adquiridos por 33.700 millones de dólares, con un coste medio de 66.608 dólares cada uno. La compra se financió mediante la venta de 1,975 millones de acciones ordinarias, recaudando 592,6 millones de dólares. En otros acontecimientos corporativos, la firma japonesa de inversión en Bitcoin Metaplanet ha nombrado a Eric Trump miembro de su Consejo Asesor Estratégico. La compañía, que cotiza en la bolsa de Tokio y que aspira a aumentar sus reservas de Bitcoin a 10.000 BTC para finales de 2025, espera que la experiencia de Eric Trump en finanzas y branding respalde su estrategia de expansión global. Los ETF también registraron compradores netos en los últimos días. Mercado de criptomonedas al alza El sentimiento positivo se ha extendido al mercado de criptomonedas en general. Ethereum subió un 4%, alcanzando los 2.087,95 $, mientras que XRP ganó un 2,6%, alcanzando los 2,47$. Solana se disparó un 8%, con Cardano y Polygon subiendo un 3,3% y un 4% respectivamente. Entre los tokens meme, Dogecoin avanzó un 6%, mientras que $TRUMP se disparó un 8,2%. A pesar del repunte actual, los analistas de Cantor Fitzgerald señalan que Bitcoin podría enfrentar desafíos técnicos en el futuro, posiblemente debiendo probar niveles de precio clave en torno a los 70.000$ y los 66.000$ antes de volver a nuevos máximos. Mientras tanto, el oro ha superado significativamente a Bitcoin en 2025, con un aumento del 13,9% en lo que va de año, mientras que Bitcoin ha caído en el mismo porcentaje, lo que pone de relieve su correlación históricamente baja durante períodos de incertidumbre del mercado.

Precio del Bitcoin Bitcoin se acerca al nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% tras encontrar soporte en el nivel de retroceso del 50%. Tanto el RSI como el MACD están a punto de romper una divergencia bajista a largo plazo que comenzó en noviembre. Fuente : Xstation5

