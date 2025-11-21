El Bitcoin se hunde casi un 5%

El mercado de criptomonedas está sumido en el pánico. El Bitcoin se hunde un 4,3% intradía, cayendo hasta los 84.350 dólares, mientras que otras criptomonedas experimentan descensos aún mayores, que oscilan entre el 5% y el 16%. Ethereum baja un 4,9%, y proyectos como ApeCoin y Dogwifhat se desploman más del 10%. Esta oleada de ventas masivas está desencadenando una cascada de liquidaciones, generando una enorme incertidumbre en los mercados. Cotización del Bitcoin Fuente : Plataforma de XTB El sentimiento de los inversores se ha desplomado hacia un miedo extremo, con el Índice de Miedo y Avaricia en Criptomonedas alcanzando un valor de 11. El pánico se ve alimentado aún más por el creciente número de informes sobre liquidaciones por parte de grandes inversores, lo que aumenta la incertidumbre del mercado. Además, los inversores están reaccionando a la creciente preocupación por las decisiones de la Reserva Federal respecto a los tipos de interés. Los mercados temen que la falta de una bajada de tipos mantenga la presión sobre los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas, y profundice la corrección actual.

