El bitcoin sube y se acerca de sus máximos históricos

El Bitcoin sube un 2% cotizando en 121.500 dólares en estos momentos, lo que acerca a la criptomoneda más grande del mundo al borde de un nuevo máximo histórico. Estas últimas subidas se ven respaldadas por las constantes compras de empresas que aumentan sus tenencias en bitcoin en tesorería, el crecimiento de los ETFs al contado de EE. UU. y un cambio de sentimiento tras los nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones de lingotes de oro.

Empresas incrementan su tesorería de Bitcoin

Las subidas se deben en parte al creciente interés en las criptomonedas entre los grandes inversores. Las denominadas compañías de tesorería de activos digitales (vehículos cotizados que se dedican a la acumulación de criptomonedas) han acumulado hasta la fecha una reserva de Bitcoin de 113.000 millones de dólares, según datos recopilados por Coingecko. El mayor exponente de este tipo de estrategias es Microstrategy que acumula 628 791 bitcoins en reserva, lo que se traduce aproximadamente en un 3 % del suministro total de Bitcoin.

Donald Trump sigue impulsando el precio del Bitcoin

Varios factores han impulsado la última racha alcista, incluido una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que firmó el jueves la ley que abrirá los planes 401(k) de los estadounidenses a las criptomonedas. Esto representa un gran avance para los activos digitales: según el Investment Company Institute, los planes 401(k) contaban con 8,9 billones de dólares en activos en septiembre del año pasado, lo cual puede favorecer que en buena parte se empiece a invertir en estos activos digitales.

Además con el oro enfrentando cuellos de botella en el suministro y riesgos políticos debido a los últimos aranceles impuestos por el presidente, el papel de Bitcoin como reserva de valor sin fronteras ni aranceles está ganando terreno entre los inversores.

Por último, las presiones del presidente sobre la FED para que recorte los tipos de interés de manera agresiva durante los próximos meses es otro motivo que justifican las subidas del Bitcoin, dado que esto favorecería a los activos de riesgo gracias a una mayor demanda de los inversores.

El posicionamiento de Bitcoin y Ether se ha inclinado fuertemente hacia los vencimientos de septiembre y diciembre en línea con el calendario de recortes de tipos y la adopción continua por parte del sistema financiero tradicional