Claves de la semana: inflación, geopolítica y rotación de mercados

Rotación regional y sectorial : Se consolida el giro desde las grandes tecnológicas estadounidenses hacia Asia y hacia compañías fuera del núcleo “Magnificent 7”, mientras Europa muestra divergencias internas: fortaleza relativa de España frente a crecientes dudas sobre Alemania.

Geopolítica y política económica como catalizadores de mercado : La presión política sobre la Reserva Federal, el posible fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles en EE. UU. y las tensiones en Oriente Medio mantienen elevada la volatilidad, con impacto directo en dólar, bonos largos y petróleo.

Inflación y bancos centrales en el foco : Los datos de inflación en EE. UU. y Europa marcarán las expectativas de tipos. Aunque la Fed mantiene un sesgo prudente, el mercado sigue descontando recortes más adelante en el año si la desinflación continúa y el empleo pierde tracción.

Economía y política vuelven a caminar de la mano, una relación que promete emociones fuertes en los próximos meses. La geopolítica ha regresado al primer plano y, con ella, la certeza de que poder y capital rara vez operan por separado, especialmente en un contexto de creciente rivalidad global.

La captura de Nicolás Maduro no ha sido únicamente un episodio político. Se trata de un movimiento con claras lecturas de cambio de régimen y consecuencias relevantes para el equilibrio internacional. Estados Unidos no ha actuado solo por razones ideológicas. Detrás de la decisión pesan intereses estratégicos como el acceso al petróleo, las tierras raras y otras materias primas críticas, así como el control geopolítico frente a China y Rusia. En plena carrera por reforzar su política industrial, asegurar energía y minerales resulta clave para sostener el crecimiento, abastecer la industria de defensa y acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Rotación en los mercados

El mercado alcista de los últimos tres años ha estado liderado por los gigantes tecnológicos. Nvidia, Alphabet, Microsoft y Apple explican por sí solas más de un tercio de las subidas del S&P 500 desde el inicio del rally en octubre de 2022. Sin embargo, el entusiasmo empieza a moderarse.

En el arranque del año, el índice de las Magníficas 7 apenas sube un 0,5 %, frente al avance del 1,8 % del S&P 500, y del 5% del Russell 2000. Las previsiones apuntan a que las ganancias de este grupo crecerán alrededor de un 18 % en 2026, el ritmo más lento desde 2022 y no muy superior al 13 % estimado para el resto de las compañías del índice, lo que deberíamos de empezar a llamar como las Increíbles 493 empresas restantes, que se beneficiarán de la productividad generada por la IA, los estímulos fiscales, los recortes de tipos y la resiliencia de la economía americana.

Fiscales estadounidenses inician investigación criminal contra Powell

El episodio que involucra a Jerome Powell trasciende una investigación administrativa y se inscribe en una tensión estructural entre política y política monetaria en EE. UU. Aunque el foco está en la renovación de la sede de la Fed, el trasfondo es la presión política derivada de sus decisiones sobre tipos de interés, lo que reabre el debate sobre la independencia del banco central. La reacción inmediata de los mercados —caídas en futuros, fortalecimiento de activos refugio y debilidad del dólar— refleja la sensibilidad de los inversores ante cualquier señal de politización de la Fed. De confirmarse un uso instrumental de la vía judicial, el caso podría sentar un precedente relevante sobre los límites del poder ejecutivo frente a una institución clave para la estabilidad financiera global. Si aún quedaba alguna duda sobre si los asesores dentro de la Administración Trump están presionando activamente para poner fin a la independencia de la Reserva Federal, ahora no debería haber ninguna duda.

Asia tecnológica gana protagonismo

Un indicador clave del sector tecnológico asiático acumula un avance cercano al 6% en lo que va de año, superando claramente el 2 % del Nasdaq 100. Los inversores están girando su mirada hacia la región, núcleo de la cadena global de suministro de semiconductores, ante el creciente escepticismo sobre la capacidad del sector tecnológico estadounidense para sostener indefinidamente el rally impulsado por la IA.

Los fundamentos acompañan. Samsung Electronics anunció un beneficio operativo preliminar que se triplicó y alcanzó un récord histórico, mientras que los ingresos de Taiwan Semiconductor Manufacturing superaron las estimaciones. A esto se suman los sólidos debuts bursátiles de varias empresas chinas de inteligencia artificial, que refuerzan el optimismo regional.

Señales mixtas en la economía real

En el frente macroeconómico, los últimos datos del mercado laboral muestran una desaceleración gradual, pero aún sin señales claras de recesión. Las revisiones a la baja de meses anteriores han llevado la media móvil de creación de empleo a tres meses a terreno negativo. Si bien una oferta laboral más ajustada explica parte de esta dinámica, una pérdida sostenida de empleo no es una señal tranquilizadora. Para nosotros la economía estadounidense probablemente necesitará apoyo adicional de la Reserva Federal, aunque no de forma inmediata.

MBS, política y bonos largos: un atajo monetario

Las compras de MBS impulsadas por la administración Trump se producen tras meses de presión pública sobre la Reserva Federal para recortar tasas y aliviar los costes de financiación. Para muchos analistas, esta decisión representa una vía alternativa para influir en las condiciones monetarias, mostrando la disposición del Ejecutivo a actuar si la política de la Fed no avanza con la rapidez deseada.

El mecanismo es técnico pero poderoso: las compras de MBS reducen el riesgo de duración en el mercado hipotecario. Los inversores, al quedarse cortos de duración, reequilibran sus carteras comprando bonos del Tesoro a largo plazo. Esta mayor demanda eleva los precios y reduce los rendimientos, especialmente en el tramo largo de la curva.

Fallo de la corte sobre los aranceles

La Corte Suprema de Estados Unidos está a punto de decidir sobre la legalidad de los aranceles impuestos por la administración Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Los tribunales inferiores ya habían señalado que el expresidente excedió su autoridad al aplicar amplios gravámenes sin la aprobación del Congreso, y los mercados descuentan ahora un fallo en contra de esos aranceles.

Un fallo adverso podría beneficiar a sectores intensivos en importaciones —como consumo, retail, ropa, juguetes y algunas tecnológicas— impulsando los beneficios empresariales y elevando potencialmente el S&P 500 en 2026.

Sin embargo, la renta fija podría verse perjudicada: la eliminación de ingresos por aranceles reavivaría preocupaciones fiscales, lo que podría empujar al alza los rendimientos de los bonos a largo plazo y acentuar la pendiente de la curva de tipos.

A la espera del fallo, persiste la incertidumbre sobre cómo se gestionaría los reembolsos a las empresas afectadas y si la administración podría recurrir a otras vías legales para mantener medidas proteccionistas.

El gran riesgo económico de 2026, la inflación generada por 5 factores:

Estímulo fiscal: En 2025, el aumento de aranceles contribuyó a una leve contracción del déficit fiscal en relación con el PIB, actuando como un freno marginal al crecimiento y la inflación. En 2026, el panorama cambia: la entrada en vigor de los recortes de impuestos de la ley One Big Beautiful Bill apunta a una ampliación del déficit, lo que podría resultar moderadamente positivo para el crecimiento y la inflación. Política monetaria más flexible y desregulación: La Reserva Federal ha recortado los tipos en 175 puntos básicos desde septiembre de 2024. Tras la moderación reciente de la inflación y un mercado laboral más débil, no se descartan nuevos recortes si los próximos datos acompañan. Además, la Fed ha comenzado a alejarse de la contracción del balance, inclinándose hacia una expansión para aliviar tensiones de liquidez. En paralelo, el Tesoro avanza hacia una desregulación bancaria orientada al crecimiento, incluyendo una flexibilización de los estándares de capital. Junto con una política monetaria más laxa, este enfoque podría impulsar tanto el crecimiento como la inflación. Un sector corporativo sorprendentemente sólido. Los beneficios corporativos estadounidenses crecieron con fuerza en el tercer trimestre de 2025. Los balances muestran fortaleza, con ratios de endeudamiento contenidos, lo que refuerza las perspectivas de inversión, crecimiento del crédito y expansión del PIB nominal.

Conviene además dejar de obsesionarse con la “montaña de deuda” equivocada. Desde 2008, hogares y empresas se han desapalancado de forma significativa, mientras que los gobiernos asumieron la carga vía estímulos fiscales. El sector privado es hoy más resiliente a tipos altos. La gran incógnita para 2026 no es el endeudamiento privado, sino cuánto tiempo podrán los gobiernos sostener déficits elevados sin que la inflación o la credibilidad actúen como límite.

Pese a la volatilidad en criptomonedas, el efecto riqueza para el consumidor estadounidense sigue siendo positivo, impulsado principalmente por la evolución de los mercados bursátiles. El mercado inmobiliario se muestra débil, pero el alza de las acciones continúa sosteniendo el consumo.

Prima de riesgo de España

Desde el año pasado estamos viendo un cambio de tendencia en la prima de riesgo española, que cotiza en mínimos desde 2008. El principal motivo por el que creemos que se está estrechando y que continuará haciéndolo en los próximos meses es la diferencia económica entre ambas regiones.

En 2025 diferentes agencias de calificación subieron la nota crediticia de España debido a los buenos datos macroeconómicos. El crecimiento del PIB, debido a numerosos factores como el sector servicios especialmente en el caso del turismo, la inmigración o los fondos Next Generation, junto con la caída en el desempleo, y una mayor inversión internacional están siendo algunos de los argumentos que han provocado un aumento de la confianza.

En los últimos días seguimos viendo una tendencia clara en este sentido. Los datos de empleo y el PMI servicios fueron mucho mejor de lo esperado, mientras que los datos de Alemania han ofrecido nuevas dudas, tanto en ventas minoristas, como desempleo o principalmente en las exportaciones.

Adicionalmente a ello, las subastas del Tesoro en España están siendo un éxito mientras que en Alemania hay ciertas dudas ante la posibilidad de que el crecimiento de la deuda para potenciar el gasto militar y de infraestructura en los próximos años pueda generar un impulso en la rentabilidad de los bonos debido al crecimiento de la inflación.

En resumen, los mercados confían en la situación económica de España destacando dentro de Europa como uno de los principales motores de crecimiento actual, generando una mayor confianza y por tanto mayor entrada de capital que favorece la demanda de activos financieros del país, mientras que se teme que en el caso de Alemania el rendimiento de los bonos se dispare ante los estímulos que están por llegar.

Petróleo y geopolítica: un foco de riesgo permanente

El mercado petrolero se muestra cada vez más sensible a los acontecimientos en Irán. A diferencia de Venezuela, cuyo impacto se diluyó al conocerse la intención de EE. UU. de llevar crudo al mercado global, Irán es un productor y exportador mucho más relevante. Cualquier interrupción de su suministro —más de 3 millones de barriles diarios de producción y cerca de 2 millones de exportaciones, principalmente hacia China— tendría un impacto mucho mayor en los precios energéticos.

Eventos de la semana

EEUU

Los datos más importantes de la semana se conocerán el martes, cuando se publiquen los datos de inflación correspondientes al mes de diciembre. En un momento en el que el empleo parece no enfriarse tanto como parecía, la evolución de los precios será un dato clave para los responsables de las políticas de la Reserva Federal, aunque es poco probable que las cifras cambien las expectativas de que las tipos de interés estadounidenses probablemente se mantendrán estables en los próximos meses antes de caer a finales de este año.

La inflación se mantiene muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, aunque es verdad que de manera sorprendente bajó al 2,7% en noviembre. Sin embargo, esta cifra podría estar distorsionada debido al cierre del gobierno estadounidense.

Es poco probable que los datos alteren las expectativas de que la Fed recortará los tipos de interés al menos dos veces en 2026, especialmente porque el presidente de la Fed, Powell, ha sugerido que el impacto de los aranceles sobre la inflación alcanzará su punto máximo en el primer trimestre y luego disminuirá. Creemos que la caída de los precios de la energía, la desaceleración de los alquileres de viviendas y el debilitamiento del crecimiento salarial podrían hacer que la tasa de inflación anual vuelva al 2% hacia finales de año.

Los datos de precios al productor de noviembre, que se publicarán el miércoles, darán una indicación de las presiones inflacionarias, mientras que las cifras de ventas minoristas de noviembre, publicadas el mismo día, dirán a los inversores cómo se mantiene el gasto del consumidor.

Otros datos incluyen las ventas de viviendas existentes de diciembre el miércoles, las cifras de solicitudes semanales de desempleo el jueves y la producción industrial de diciembre el viernes.

Eurozona

El punto culminante será el primer cálculo provisional del producto interior bruto anual de Alemania, que se publicará el jueves.

Los datos sobre producción industrial y comercio exterior de la eurozona se publicarán el jueves.También el jueves se publicarán las cifras finales de la inflación francesa y española, junto con la producción industrial italiana. El viernes se publicarán las cifras finales de la inflación alemana e italiana de diciembre, junto con los datos de pedidos industriales y facturación en España.

La emisión de bonos gubernamentales continúa siendo intensa a medida que más países soberanos inician sus programas anuales de financiación. Se prevén subastas de bonos gubernamentales de los Países Bajos, Austria, Italia y Alemania el martes; de Alemania, nuevamente, el miércoles y de España, el jueves. También es probable que se realicen emisiones sindicadas.

Reino Unido

Los datos del producto interno bruto del Reino Unido para noviembre se publicarán el jueves Las cifras deberían mostrar una mejora en la economía durante noviembre con cierta recuperación en el gasto del consumidor. Esperamos que los datos muestren una expansión del 0,2% en el mes, lo que, de ser correcto, sería la expansión mensual más rápida desde junio.

Japón

Japón se enfrenta a un calendario de datos ajustado, aunque los mercados se mantienen alerta ante las nuevas restricciones a las exportaciones de China tras los comentarios de la primera ministra Sanae Takaichi sobre Taiwán. La prohibición de Pekín a las exportaciones de productos de doble uso probablemente sea más bien simbólica, en principio China restringirá las ventas únicamente al ejército japonés, lo que probablemente representa una baja demanda.

China

Los mercados estarán atentos a los últimos datos comerciales de China que se publicarán el miércoles. La previsión es que las exportaciones en diciembre se desaceleren al 2,6% desde el 5,9% en noviembre, mientras que se pronostica que el crecimiento de las importaciones se modere al 0,7% desde el 1,9%.

Se proyecta que el superávit comercial de China caerá a 109.600 millones de dólares en diciembre desde 111.700 millones de dólares en noviembre.

Se atribuye la desaceleración del crecimiento de las exportaciones a los efectos de base, mientras que la actividad naviera también se ha moderado desde mediados de diciembre debido a la temporada navideña. Por otro lado, la fuerte demanda de semiconductores sigue impulsando las importaciones.

Pekín también publicará datos sobre la oferta monetaria y el crédito. Es probable que el crecimiento del crédito se mantenga débil debido a los canjes de deuda de los gobiernos locales, ya que tanto la financiación agregada como los préstamos denominados en yuanes parecen haber superado el pico del ciclo crediticio actual.