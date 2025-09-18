El Bitcoin supera los 117.000 dólares

El Bitcoin sube un 1,1% intradía, superando los 117.000 dólares, impulsado por las expectativas de un cambio más moderado en la postura de la Reserva Federal. El dólar se ha debilitado y los mercados prevén otros 50 puntos básicos de recortes de tipos este año, junto con una mayor flexibilización el próximo. El candidato de Trump, Miran, sugirió que los tipos deberían bajar al 3% este año, ofreciendo una guía sobre cómo podría ser la política monetaria estadounidense el próximo año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esto implica que la oferta monetaria global (M2) probablemente aumentará, mientras que los activos con correlación negativa con el dólar, incluido Bitcoin, deberían beneficiarse. También es una de las razones por las que el mercado no está preocupado por un inminente "fin del ciclo alcista de las criptomonedas", que, a juzgar por ciclos anteriores, normalmente se esperaría a finales de otoño de este año.

También es una de las razones por las que el mercado no está preocupado por un inminente "fin del ciclo alcista de las criptomonedas", que, a juzgar por ciclos anteriores, normalmente se esperaría a finales de otoño de este año. Las señales moderadas de la Fed, combinadas con un debilitamiento gradual (en lugar de pronunciado) del mercado laboral, podrían impulsar las entradas de capital en los ETFs de Bitcoin, que recientemente han renovado el interés institucional. Por otro lado, cualquier caída en Wall Street podría volver a presionar a Bitcoin. Si los datos del mercado laboral estadounidense indicaran una desaceleración brusca y repentina, podríamos ver al menos una reacción de aversión al riesgo a corto plazo en los mercados, impulsada por la menor probabilidad de un "aterrizaje suave" de la economía estadounidense. Precio del Bitcoin Al observar el gráfico se aprecia que el precio del Bitcoin ha estado subiendo en los últimos días, manteniéndose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea naranja). El escenario base por ahora es una prueba de la zona de los 120.000$, donde previamente se observó una mayor oferta. Fuente : Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.