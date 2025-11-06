El cacao cae un 3 % ante la mejora de las cosechas en África Occidental

Los futuros del cacao en la bolsa ICE cayeron por debajo de los $6,200 por tonelada, con una caída cercana al 3 % en la jornada, alejándose aún más de los máximos de un mes recientes, en torno a $6,600, ante el creciente optimismo sobre las perspectivas de cosecha en África Occidental. Los agricultores en Costa de Marfil informan que los árboles de cacao se encuentran en excelente estado, con un clima seco que favorece el proceso de secado, mientras que los productores ghaneses señalan que las mazorcas están madurando bien bajo condiciones climáticas favorables.

Según el fabricante de chocolates Mondelez , el número de mazorcas en África Occidental se sitúa actualmente 7 % por encima del promedio de cinco años y es significativamente superior al nivel del año pasado.

La principal temporada de cosecha en Costa de Marfil acaba de comenzar, y los productores locales se muestran optimistas respecto a la calidad de la producción . Por otro lado, las preocupaciones sobre una menor demanda siguen ejerciendo presión sobre los precios.

El mayor productor de chocolate del mundo, Barry Callebaut, señaló en sus últimos resultados financieros que espera una caída de un solo dígito en las ventas de productos derivados del cacao en el próximo ejercicio fiscal, debido al persistente encarecimiento de las materias primas. Mientras tanto, el cierre del gobierno de EE. UU. ha retrasado la publicación de los informes Commitment of Traders de la CFTC, los cuales normalmente ofrecen una visión más detallada sobre la posición de los grandes especuladores (Managed Money) y los operadores comerciales (productores y vendedores).

