El cacao cotiza en mínimos anuales 📉🍫

Cocoa contracts are down over 3%! Los precios de los contratos de futuros de cacao han estado bajo una presión considerable durante mucho tiempo, principalmente debido a las señales sobre la oferta futura. Un factor crucial para el mercado actual es el anuncio de Ecuador de un aumento sustancial en la producción de cacao, ya que el país invierte constantemente en el desarrollo del cultivo y la mejora de la eficiencia. Ecuador cuenta con varias ventajas sistémicas sobre su competencia, las cuales planea aprovechar para producir hasta 650.000 toneladas métricas de cacao para 2026, superando a Ghana como el segundo mayor productor mundial. Los futuros alcanzaron máximos históricos en abril de 2024 y actualmente han bajado alrededor de un 40%, lo cual es una buena noticia para los amantes del chocolate que habían visto como uno de sus alimentos predilectos encarecían de manera progresiva su cesta de la compra.

