Los índices europeos cotizan mayormente ligeramente a la baja hoy. El Euro Stoxx 50 cae cerca de 0,2%, con un retroceso similar en el DAX alemán. Los futuros de índices estadounidenses también cotizan ligeramente a la baja. Mientras tanto, los metales preciosos avanzan: el oro sube más de 1%, cotizando cerca de 5.100 $/oz (su nivel más alto desde el 30 de enero), mientras que la plata gana alrededor de 3%.

Los bancos impulsan la temporada de resultados en Europa

El sector financiero, que representa aproximadamente un tercio de la capitalización de mercado del MSCI Europe, está registrando el mayor porcentaje de sorpresas positivas en beneficios (alrededor del 74%), con casi tres cuartas partes de su capitalización ya habiendo publicado resultados. Como resultado, las recientes subidas de los índices se concentran principalmente en los bancos.

Fuera del sector financiero, el panorama es menos convincente:

La tecnología está ofreciendo sorpresas positivas sólidas.

Materiales y energía muestran sorpresas más débiles.

Consumo discrecional sigue bajo presión.

Para que los índices europeos extiendan su rally, probablemente será necesaria una participación sectorial más amplia.

El precio del petróleo sube

El petróleo avanza tras los comentarios de Donald Trump, quien amenazó con desplegar un segundo portaaviones más cerca de Irán a menos que Teherán firme un acuerdo que cubra misiles balísticos y armas nucleares. Hoy, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechazó cualquier conversación sobre limitar sus capacidades balísticas. Los mercados interpretan esto como una señal de posible escalada en Oriente Medio y un mayor riesgo percibido de acción militar estadounidense contra Irán.

Fuente: xStation5

Siemens Energy en máximos históricos

Siemens Energy está demostrando que el auge en la demanda eléctrica y la infraestructura de red se está traduciendo en pedidos reales, especialmente en turbinas de gas y expansión de redes, impulsado por la demanda industrial, los centros de datos y el consumo eléctrico asociado a la IA.

Puntos clave (según Bloomberg):

Los pedidos del grupo aumentaron más de un tercio interanual hasta 17.600 millones de euros en el primer trimestre fiscal; el negocio de turbinas de gas registró un récord histórico de pedidos.

La demanda está siendo impulsada por el aumento del consumo eléctrico de la industria, los centros de datos y las aplicaciones de IA.

La acción sube alrededor de 25% desde enero, convirtiéndose en uno de los valores más fuertes del DAX este año.

Siemens Energy planea invertir 1.000 millones de dólares en EE. UU. (su mayor mercado individual) para ampliar la capacidad de producción de turbinas de gas y productos de red; EE. UU. representó aproximadamente 40% de los pedidos de turbinas de gas en el Q1.

El beneficio del grupo más que se duplicó hasta alrededor de 1.100 millones de euros , apoyado por mejoras en el negocio de tecnología de redes y ganancias de productividad en Siemens Gamesa.

Los pedidos de Gamesa cayeron un 34% , lo que la empresa atribuyó a una base comparativa difícil del año anterior (incluyendo un contrato de turbinas offshore de unos 1.400 millones de euros ).

La dirección reafirmó su guidance para 2026 y sigue esperando que Gamesa alcance el break-even en el año fiscal actual.