El cacao intenta estabilizarse tras la fuerte caída del otoño 📌

Los futuros de cacao en ICE intentan estabilizarse hoy, después de una fuerte caída. Desde el 1 de septiembre, los precios del cacao acumulan una caída cercana al 35%.

El gran catalizador esta vez es político, no meteorológico: la administración Trump decidió eliminar su arancel recíproco del 10% sobre materias primas que EE. UU. no produce, incluido el cacao. Sin embargo, el cacao procedente de Brasil sigue enfrentando un arancel de seguridad nacional del 40%, lo que limita el impacto alcista.

Los datos de exportación de Costa de Marfil añadieron un matiz adicional: los envíos entre el 1 de octubre y el 16 de noviembre alcanzaron 516,787 toneladas, una caída de casi 6% interanual. Esta desaceleración normalmente apoyaría los precios, pero las expectativas de una mayor oferta global opacan su efecto en el corto plazo.

Los informes agrícolas en África Occidental siguen siendo sorprendentemente positivos. Productores de Costa de Marfil y Ghana describen árboles saludables, desarrollo rápido de mazorcas y condiciones ideales de secado.

Incluso Mondelez señaló que el conteo de mazorcas es 7% superior al promedio de cinco años, una fuerte señal de que la cosecha principal será mayor esta temporada.

Sin embargo, la demanda es profundamente decepcionante.

Hershey reportó una temporada de Halloween débil, un golpe importante considerando que la festividad representa casi 18% de las ventas anuales de dulces en EE. UU.. Aun así, la acción no cayó tras el informe, lo que podría indicar que gran parte de las noticias negativas ya están descontadas (también en los precios del cacao).

Las moliendas de cacao en Asia se desplomaron 17%, su nivel más bajo para un tercer trimestre en nueve años. En Europa, las moliendas cayeron 4.8%, marcando un mínimo de diez años para un tercer trimestre. En Norteamérica hubo un repunte del 3.2%, pero los analistas advierten que ello se debe más a nuevos participantes en el reporte que a un verdadero fortalecimiento del consumo. Las ventas minoristas de chocolate confirman la debilidad de la demanda, con volúmenes en Norteamérica cayendo más del 21% en los últimos 13 semanas.

Los futuros de cacao están bajo presión por:

ajustes arancelarios,

mejores perspectivas de oferta en África Occidental,

y el conjunto más pronunciado de advertencias de demanda global en casi una década.

El mercado se encuentra atrapado entre condiciones de cosecha optimistas y un preocupante colapso del consumo, pero los indicadores técnicos apuntan a que los inversores podrían comenzar a acumular a los precios actuales.