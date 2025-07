El cacao rebota un 3,5%

Cambio en la demanda de cacao Los precios del cacao se están recuperando tras la fuerte caída de ayer, que los llevó a su mínimo en ocho meses. El descenso del día anterior se debió principalmente a los débiles datos de procesamiento de Europa, seguidos por cifras igualmente desalentadoras de Asia y Norteamérica. El procesamiento de cacao disminuye El procesamiento de cacao en Norteamérica disminuyó en casi 3.000 toneladas, hasta las 101.800 toneladas, lo que representa una disminución interanual del 2,8%. El procesamiento en Asia registró una importante caída interanual del 16,27%, hasta las 176.600 toneladas, el nivel de procesamiento más bajo desde 2017. Esto también representa una disminución sustancial con respecto a las 213.000 toneladas del trimestre anterior. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El actual repunte de los precios probablemente se deba a una reacción técnica, ya que no se ha publicado nueva información. Si bien la situación de la oferta está mejorando, sigue siendo limitada. Las recientes caídas de precios se han atribuido en gran medida a la desalentadora situación de la demanda, agravada por los aumentos excesivos de precios. Si bien los inventarios actuales se mantienen significativamente por debajo del promedio de cinco años e incluso del mínimo de cinco años, el ritmo de recuperación de los inventarios ha sido sólido en los últimos años. Esta dinámica de recuperación es comparable a la de 2021, cuando se registró un mínimo local a finales de julio. El repunte posterior de los precios alcanzó un 20% y se prolongó hasta principios de octubre. Sin embargo, cabe destacar que los precios en ese momento se cotizaban entre 2.200$ y 2.800$ por tonelada. Fuente: Bloomberg Finance LP

El año pasado, los precios del cacao también comenzaron a repuntar hacia finales de julio. Además, tanto las tendencias de estacionalidad a cinco años como a largo plazo sugieren un repunte hacia mediados de agosto. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Precio del cacao El repunte de los precios de hoy provocó un alza en el precio del cacao de hasta un 3,5%. Sin embargo, el cierre de la brecha y la consiguiente reducción de las ganancias podrían indicar que el repunte de hoy fue simplemente una toma de ganancias tras las fuertes caídas recientes. Los niveles de resistencia clave para el cacao incluyen la línea de tendencia bajista y la zona de los 8.000 dólares por tonelada. Un movimiento sostenido por encima de estos niveles podría indicar un cambio de tendencia. Podría llevar los precios a la baja, hasta el rango de los 6.700-7.000 dólares, donde los precios rebotaron varias veces en 2024. Cabe destacar que aún no observamos ninguna reacción positiva en el posicionamiento especulativo. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.