El índice Hang Seng sube un 2,6% 📈 Acciones chinas al alza

Las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos (ADRs) se ubican hoy entre los valores con mejor desempeño, mientras que los futuros sobre el índice HSCEI de China avanzan más de un 2,6 %, alcanzando los máximos locales registrados en julio.

Este repunte se produce a pesar de que los datos macroeconómicos en China continúan siendo mixtos y de que el país no ha presentado todavía un programa de estímulos considerado “satisfactorio” para reactivar la demanda interna. Sin embargo, la renta variable china se ha transformado en un imán para el capital extranjero que busca diversificar su exposición más allá de los mercados estadounidenses. Un factor que también ha favorecido este flujo de capital es la postergación por 90 días de la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses adicionales que estaban previstos para esta semana.

Factores detrás del optimismo

Entre los motivos que explican este comportamiento positivo destacan las valoraciones relativamente atractivas de las empresas chinas, un cambio en la política de capital que busca impulsar la creación de valor bursátil, y el apoyo gubernamental directo al mercado, una estrategia que plantea un reto competitivo para las plazas occidentales.

A ello se suma una disminución del riesgo geopolítico, con señales de que China y Estados Unidos intentan mantener una vía diplomática pese a las fricciones. Este enfoque ha reducido las probabilidades de una eventual exclusión de las compañías chinas de las bolsas estadounidenses, dado que ambas economías parecen dispuestas a beneficiarse de un acceso mutuo a los mercados de capital, aunque con restricciones puntuales.

Señales de distensión estratégica

En el plano tecnológico, Estados Unidos ha permitido a China el acceso a arquitecturas antiguas de chips de IA de Nvidia y AMD. Esto podría interpretarse como un indicio de que algunas tensiones estratégicas se están moderando, o bien como el reconocimiento de que China, a través de empresas como Huawei, ya dispone de tecnología similar, reduciendo el interés de Washington en bloquear dichas ventas.

En el ámbito diplomático, se han observado gestos adicionales: Washington ha suavizado su retórica sobre Taiwán, mientras que el presidente Donald Trump rechazó reunirse con la presidenta de la isla, evitando así una escalada de tensiones con Pekín.

Perspectivas y contexto global

De cara al futuro, parece que el principal motor de crecimiento de China será un impulso crediticio gradual, con la posibilidad de nuevos programas de apoyo a nivel central.

Además, la debilidad del dólar estadounidense y el avance de los índices de Wall Street están generando un entorno más favorable para los mercados emergentes, donde las acciones chinas tienen un peso significativo.

Alibaba sube más de un 3 %, acercándose a máximos históricos y rompiendo al alza una figura de triángulo, lo que podría abrir el camino a un test de la zona de 140 USD en el medio plazo.

