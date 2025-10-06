El cacao registra un alza del 2% 🍫

Conclusiones clave COCOA hit 20-month low during today’s session in London

Futures bounced off the 200-week EMA

COCOA: +2%

Los futuros del cacao (COCOA) rompen una racha bajista de cuatro jornadas, encontrando soporte en la media móvil exponencial de 200 semanas (EMA200, línea negra). Los precios del cacao en la Bolsa de Londres repuntaron hoy desde un mínimo de 20 meses (actualmente: +2%), aunque la mejora en las perspectivas de oferta probablemente mantendrá la presión sobre el precio de la materia prima. Según una encuesta de Bloomberg, la estabilización de las condiciones climáticas en África Occidental y la mayor inversión de los productores en cultivos más amplios podrían generar un excedente de cacao cercano a las 186.000 toneladas en la próxima temporada. El cacao (COCOA) ha mantenido una tendencia bajista constante durante ocho semanas, lo que ha llevado al RSI en el marco temporal semanal (W1) a territorio de sobreventa.

Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.