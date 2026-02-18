El cacao se desploma y la presión vendedora se intensifica

- El cacao vive un movimiento brusco que altera por completo el sentimiento del mercado.
- Los precios retroceden a niveles que no se veían desde hace tiempo.
- Decisiones recientes en África Occidental añaden presión al equilibrio entre oferta y demanda.
- Los compradores mantienen una postura que condiciona la evolución del mercado.
- El cacao vive un movimiento brusco que altera por completo el sentimiento del mercado.
- Los precios retroceden a niveles que no se veían desde hace tiempo.
- Decisiones recientes en África Occidental añaden presión al equilibrio entre oferta y demanda.
- Los compradores mantienen una postura que condiciona la evolución del mercado.
Los futuros de cacao caen más de un 6% hoy, ya que los traders siguen retrasando compras en Costa de Marfil y Ghana, a pesar del fuerte recorte aplicado por Ghana al precio mínimo pagado a los agricultores. Los futuros de cacao en Nueva York encadenan siete sesiones consecutivas de caídas. Desde comienzos de año, los futuros tanto en Londres como en Nueva York acumulan un descenso de aproximadamente 45%. Los precios se encuentran ahora en su nivel más bajo desde septiembre de 2023, habiendo borrado casi por completo el rally especulativo de 2024.
Ghana (el segundo mayor productor del mundo) recortó la semana pasada el precio mínimo al agricultor en casi un 30%. Costa de Marfil (el mayor productor) ha declarado que no ajustará su precio mínimo antes de que finalice la temporada principal el 31 de marzo, aunque informes sugieren que está considerando una reducción.
La presión bajista persiste porque los compradores se muestran reacios a pagar los precios oficiales de Ghana y Costa de Marfil; el recorte de Ghana, combinado con la debilidad de la demanda, probablemente obligará también a Costa de Marfil a realizar un ajuste.
Perspectivas del mercado
Los precios podrían seguir bajo presión, ya que la demanda más débil y unas mejores perspectivas de cosecha en África Occidental elevan las expectativas de un superávit de oferta hasta 2027.
Dicho esto, los riesgos estructurales de producción podrían limitar la posibilidad de una caída más profunda. Cualquier repunte de la demanda provocado por precios más bajos también podría cambiar el sentimiento rápidamente, manteniendo la volatilidad elevada.
Precio del Cacao
El RSI diario del cacao ha caído hasta alrededor de 20, señalando condiciones de sobreventa extrema, algo muy inusual en este mercado. Sin embargo, la tendencia general sigue siendo claramente bajista, con los vendedores manteniendo el control.
Fuente: xStation5
Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (20.02.2026)
Resumen diario: Riesgo moderado, descensos moderados
El oro negro vuelve a brillar: el crudo sube mientras crece la tensión entre Washington y Teherán
El oro sube un 2,5% y se acerca a los 5.000 dólares la onza
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.