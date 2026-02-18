El cacao se desploma y la presión vendedora se intensifica

Los futuros de cacao caen más de un 6% hoy, ya que los traders siguen retrasando compras en Costa de Marfil y Ghana, a pesar del fuerte recorte aplicado por Ghana al precio mínimo pagado a los agricultores. Los futuros de cacao en Nueva York encadenan siete sesiones consecutivas de caídas. Desde comienzos de año, los futuros tanto en Londres como en Nueva York acumulan un descenso de aproximadamente 45%. Los precios se encuentran ahora en su nivel más bajo desde septiembre de 2023, habiendo borrado casi por completo el rally especulativo de 2024.

Ghana (el segundo mayor productor del mundo) recortó la semana pasada el precio mínimo al agricultor en casi un 30%. Costa de Marfil (el mayor productor) ha declarado que no ajustará su precio mínimo antes de que finalice la temporada principal el 31 de marzo, aunque informes sugieren que está considerando una reducción.

La presión bajista persiste porque los compradores se muestran reacios a pagar los precios oficiales de Ghana y Costa de Marfil; el recorte de Ghana, combinado con la debilidad de la demanda, probablemente obligará también a Costa de Marfil a realizar un ajuste.