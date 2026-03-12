En mitad del caos en Oriente Medio, la Agencia Internacional de Energía da un titular que puede asustar al mercado y dar mucho que hablar. Aunque mucha gente no conoce al organismo, puede ser clave para que los precios del petróleo no se disparen. ¿Qué podemos esperar ahora?





La AIE en el punto de mira

La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha reducido el aumento esperado de la oferta de petróleo para este 2026. Anteriormente la AIE esperaba que en este 2026 la oferta aumentara en 2,4 millones de barriles al día, pero ahora ha reducido su previsión a tan solo 1,1 millones de barriles, lo que supone un recorte de más del 50%. Según la AIE, la guerra en Oriente Medio está creando la mayor disrupción en el suministro de petróleo de la historia. Esto supone un duro golpe para un mercado para el que se esperaba un superávit en este año. Es decir, que la producción fuera mayor que la demanda, lo que estaba provocando que los precios del crudo se quedaran por debajo de los 70 dólares. Sin embargo, si la oferta no fluye el crudo podría mantenerse por encima de los 100 dólares el barril, tal y como hemos indicado en otro análisis de nuestra plataforma llamado “La guerra en Irán: cuatro escenarios para los mercados”.

La importancia de la Agencia Internacional de la Energía

La AIE está ayudando a coordinar esa liberación de reservas de petróleo que tanto está dando que hablar. Recordemos que ayer se conoció que los países de la AIE liberarán unos 400 millones de barriles de petróleo. Esto compensaría alrededor de 20 días de tráfico cerrado en el estrecho de Ormuz. Por tanto, vemos como aunque este organismo hace apenas unos días era desconocido por muchos inversores, ahora es fundamental para saber la política de los principales países del mundo con respecto a la liberación o no de reservas estratégicas.

¿Por qué los precios del petróleo siguen sin caer?

A pesar de las medidas de la AIE, los precios del petróleo siguen resistiéndose a caer. El motivo podríamos verlo en que en las últimas horas se han registrado ataques de Irán a otras zonas de Oriente Medio y dos buques de transporte de petróleo fueron atacados en aguas iraquíes. De hecho, según informan diversas fuentes eso provocó un incendio y se derramó petróleo. Además, Baréin también reportó un nuevo ataque contra sus instalaciones petroleras. Es decir, todavía seguimos viendo tensión en la oferta de petróleo.

En definitiva, el conflicto en Oriente Medio sigue trayendo cola y seguirá afectando a toda la población mundial.