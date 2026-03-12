- La AIE en el punto de mira
- La importancia de la Agencia Internacional de la Energía
- ¿Por qué los precios del petróleo siguen sin caer?
- La AIE en el punto de mira
- La importancia de la Agencia Internacional de la Energía
- ¿Por qué los precios del petróleo siguen sin caer?
En mitad del caos en Oriente Medio, la Agencia Internacional de Energía da un titular que puede asustar al mercado y dar mucho que hablar. Aunque mucha gente no conoce al organismo, puede ser clave para que los precios del petróleo no se disparen. ¿Qué podemos esperar ahora?
La AIE en el punto de mira
La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha reducido el aumento esperado de la oferta de petróleo para este 2026. Anteriormente la AIE esperaba que en este 2026 la oferta aumentara en 2,4 millones de barriles al día, pero ahora ha reducido su previsión a tan solo 1,1 millones de barriles, lo que supone un recorte de más del 50%. Según la AIE, la guerra en Oriente Medio está creando la mayor disrupción en el suministro de petróleo de la historia. Esto supone un duro golpe para un mercado para el que se esperaba un superávit en este año. Es decir, que la producción fuera mayor que la demanda, lo que estaba provocando que los precios del crudo se quedaran por debajo de los 70 dólares. Sin embargo, si la oferta no fluye el crudo podría mantenerse por encima de los 100 dólares el barril, tal y como hemos indicado en otro análisis de nuestra plataforma llamado “La guerra en Irán: cuatro escenarios para los mercados”.
La importancia de la Agencia Internacional de la Energía
La AIE está ayudando a coordinar esa liberación de reservas de petróleo que tanto está dando que hablar. Recordemos que ayer se conoció que los países de la AIE liberarán unos 400 millones de barriles de petróleo. Esto compensaría alrededor de 20 días de tráfico cerrado en el estrecho de Ormuz. Por tanto, vemos como aunque este organismo hace apenas unos días era desconocido por muchos inversores, ahora es fundamental para saber la política de los principales países del mundo con respecto a la liberación o no de reservas estratégicas.
¿Por qué los precios del petróleo siguen sin caer?
A pesar de las medidas de la AIE, los precios del petróleo siguen resistiéndose a caer. El motivo podríamos verlo en que en las últimas horas se han registrado ataques de Irán a otras zonas de Oriente Medio y dos buques de transporte de petróleo fueron atacados en aguas iraquíes. De hecho, según informan diversas fuentes eso provocó un incendio y se derramó petróleo. Además, Baréin también reportó un nuevo ataque contra sus instalaciones petroleras. Es decir, todavía seguimos viendo tensión en la oferta de petróleo.
En definitiva, el conflicto en Oriente Medio sigue trayendo cola y seguirá afectando a toda la población mundial.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Este país es uno de los beneficiados por la guerra en Oriente Medio
💸ESTO es lo que le cuesta la guerra a Estados Unidos… y estas las empresas beneficiadas
💣 ESTO es lo que puede seguir hundiendo los precios del petróleo
Las acciones de ArcelorMittal despegan un 7% tras las declaraciones de Trump
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.