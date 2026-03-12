Las bolsas de Europa y Estados Unidos vuelven a caer mientras el petróleo Brent supera nuevamente los 100 dólares

- Las bolsas globales vuelven a caer por tensiones en Medio Oriente y problemas de liquidez en el sector financiero estadounidense.
- El Brent vuelve a superar los 101 dólares por barril, impulsado por la escalada geopolítica.
- El dólar se fortalece, mientras el oro cae 0.8% y Bitcoin retrocede cerca de 0.7%.
- Las bolsas globales vuelven a caer por tensiones en Medio Oriente y problemas de liquidez en el sector financiero estadounidense.
- El Brent vuelve a superar los 101 dólares por barril, impulsado por la escalada geopolítica.
- El dólar se fortalece, mientras el oro cae 0.8% y Bitcoin retrocede cerca de 0.7%.
La sesión del jueves en las bolsas de Europa, Estados Unidos y Asia trajo una nueva ola de ventas en los principales mercados bursátiles.
Los principales factores que están presionando las valoraciones a la baja son:
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la escalada del conflicto en Medio Oriente
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los problemas de liquidez en el sector financiero de Estados Unidos
En el mercado al contado, el Nasdaq 100 cae actualmente 1.45% y el Dow Jones 1.3%. En Europa, el DAX pierde 0.29%, el CAC40 francés retrocede 0.71% y el WIG20 de Polonia cae 0.65%.
El petróleo vuelve a superar los 100 dólares
El petróleo crudo gana valor hoy, con el Brent regresando por encima de 101 dólares por barril.Sin embargo, existe mucha información contradictoria en torno a esta materia prima durante la jornada.
El liderazgo de Irán anunció que responderá con fuego a cualquier ataque y que está preparando el camino para nuevos frentes de combate si Israel y Estados Unidos continúan atacando la infraestructura energética del país.Por su parte, Donald Trump mencionó hoy que el cambio de régimen es el objetivo más importante, mientras que el aumento de los precios del petróleo es un asunto secundario.
Al mismo tiempo, se conocieron los planes de la Casa Blanca para suspender temporalmente la aplicación de la llamada Ley Jones, una ley de 1920 que exige que las mercancías transportadas entre puertos de Estados Unidos se realicen en barcos construidos en EE. UU., propiedad de empresas estadounidenses y operados por tripulación estadounidense.
La reacción de un viceministro iraní, quien afirmó que no existen planes para colocar minas en el estrecho de Ormuz, también ayudó a suavizar el impacto del conflicto en el mercado.
Presión sobre el sector financiero
Volviendo a los mercados bursátiles, uno de los segmentos más débiles al inicio de la sesión en Estados Unidos fue el sector bancario y financiero en general.
La presión proviene de dos fuentes principales:
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preocupaciones por el aumento del costo del dinero en un entorno de precios elevados del petróleo
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crecientes problemas en el segmento de crédito privado
Morgan Stanley limitó la posibilidad de rescatar participaciones en su North Haven Private Income Fund después de que los inversores solicitaran el rescate de aproximadamente 11% de las acciones, mientras que el estatuto del fondo solo permite pagar hasta 5% por trimestre.
Esta desconfianza se ve reforzada por críticas de empresas como Glendon Capital, que acusan, entre otros, a Blue Owl de subestimar las pérdidas reales en sus carteras, algo que el mercado interpreta como una señal de que los problemas podrían ser más profundos de lo que muestran las valoraciones oficiales.
Divisas, metales y criptomonedas
En el mercado Forex, el dólar estadounidense vuelve a tener otra jornada al alza, seguido por el fortalecimiento del dólar canadiense.Al mismo tiempo, las mayores caidas se observan en las divisas antipodeanas.
La fortaleza del dólar también afecta a los metales preciosos durante la jornada. Los precios del oro caen 0.8% hasta 5,100 dólares.Por su parte, Bitcoin replica el sentimiento de Wall Street, con la criptomoneda perdiendo casi 0.7%, aunque aún logra defender la barrera psicológica de 70,000 dólares.
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