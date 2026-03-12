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La estabilidad del régimen iraní complica una salida política y mantiene elevada la prima de riesgo.
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El petróleo Brent supera los 100 dólares ante un escenario prolongado de tensión en Ormuz y el Golfo.
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La estabilidad del régimen iraní complica una salida política y mantiene elevada la prima de riesgo.
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El petróleo Brent supera los 100 dólares ante un escenario prolongado de tensión en Ormuz y el Golfo.
La inteligencia estadounidense evalúa que, a pesar de los intensos ataques de Estados Unidos e Israel, el régimen en Teherán no está actualmente amenazado de colapso y su núcleo institucional permanece estable. Al mismo tiempo, la administración Trump declara que el objetivo de la campaña no es un cambio formal de régimen, sino la degradación de las capacidades misilísticas, nucleares y navales de Irán, creando un clásico dilema estratégico de “estés donde estés, pierdes”.
Limitar las acciones conlleva el riesgo de que un régimen debilitado pero superviviente salga del conflicto más radicalizado y decidido a reconstruir su potencial militar, mientras que la escalada amenaza con caos, colapso estatal o guerra civil en un país de casi 90 millones de habitantes.
Como resultado, es difícil hablar de una “victoria” inequívoca: operativamente, Estados Unidos e Israel demuestran superioridad militar y de inteligencia, pero el éxito operativo no se traduce en un éxito estratégico claro porque no existen objetivos políticos coherentes y medibles ni una estrategia de salida creíble.
El petróleo vuelve a subir
En este contexto, los mercados de materias primas reaccionan principalmente a los riesgos crecientes del entorno, más que a las declaraciones políticas en sí. La creciente incertidumbre en torno al Estrecho de Ormuz, los temores de una posible escalada de las actividades hutíes y el riesgo de que el conflicto se extienda a Líbano, Irak o Yemen están reforzando la prima de riesgo en los precios del petróleo.
El petróleo Brent, que sube alrededor de un 5% hoy y ha superado temporalmente la barrera de los 100 dólares por barril, refleja la creencia de que un escenario de rápida calma y “vuelta a la normalidad” es cada vez menos probable. Con el régimen iraní permaneciendo estable y sin una vía política para poner fin a la guerra, los inversores empiezan a descontar un periodo más largo de riesgo elevado para el suministro desde el Golfo Pérsico y las rutas marítimas.
El continuo fortalecimiento de los precios del petróleo es, por tanto, resultado no solo de las interrupciones actuales, sino también de la expectativa de que la brecha entre capacidades militares y una estrategia política coherente persistirá —lo que significa que niveles de precios más altos podrían dejar de ser un episodio y convertirse en la nueva norma del mercado energético.
El petróleo Brent vuelve a situarse alrededor de los 100 dólares por barril durante la sesión de hoy. Fuente: xStation
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