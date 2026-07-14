El cacao repunta y se encamina a los 5.800 dólares por tonelada. Recientemente, los futuros del cacao cayeron a casi 5.500 dólares por tonelada, desde los 6.500 dólares, niveles que no se veían desde diciembre de 2025. Esta caída se debió a la toma de beneficios y la liquidación de posiciones largas tras las señales de abundante suministro de cacao procedente de Costa de Marfil, el mayor productor mundial. El repunte del cacao de hoy parece ser principalmente técnico, a pesar de que las previsiones meteorológicas para África Occidental siguen mejorando.

¿Qué está ocurriendo con el cacao?

Los datos publicados el 10 de julio mostraron que los agricultores enviaron 2,07 millones de toneladas métricas de cacao a los puertos entre el 1 de octubre de 2025 y el 5 de julio de 2026, lo que representa un aumento interanual del 21%. Al mismo tiempo, los inventarios de cacao monitoreados por el ICE alcanzaron su nivel más alto en casi dos años.

Los altos precios del cacao siguen afectando la demanda. La molienda mundial de cacao continúa bajo presión, ya que los fabricantes de chocolate tienen dificultades para trasladar el aumento de los costes de la materia prima a los consumidores.

Actualmente, las precipitaciones están aumentando en Ghana y Costa de Marfil y se espera que continúen, lo que favorece el desarrollo de los árboles de cacao. En conjunto, estos dos países representan aproximadamente el 60% de la producción mundial de cacao. También se observan lluvias favorables en África Oriental, lo que mejora aún más las perspectivas de producción.

Las lluvias siguen siendo más dispersas y menos favorables en las regiones cacaoteras de Indonesia y Malasia, aunque estos países tienen una participación mucho menor en el suministro mundial de cacao que Ghana y Costa de Marfil. Mientras tanto, la sequía estacional persiste en Bahía, Brasil, pero la importancia de Brasil en el mercado mundial del cacao es significativamente menor.

Cotización del cacao

Si observamos el gráfico diario de los futuros de cacao ICE, los precios se han recuperado de un mínimo local reciente y recuperaron parte de las pérdidas después de caer más del 10% en las últimas sesiones. La resistencia clave se encuentra en la zona de 6.450-6.700 dólares por tonelada, correspondiente a los máximos recientes y al retroceso de Fibonacci del 38,2% de la última caída. El soporte inicial se sitúa entre 5.000 y 5.200 dólares por tonelada, donde el número redondo psicológicamente importante coincide con la media móvil exponencial de 200 días (EMA200) y el retroceso de Fibonacci del 23,6%.

¿Qué revela el último informe de CoT? Los fondos están reduciendo sus apuestas bajistas, mientras que los productores de cacao continúan cubriendo sus posiciones.

El último informe de Compromisos de los Operadores (CoT) para futuros de cacao (al 7 de julio) revela una interesante divergencia entre los principales participantes del mercado. Por un lado, los operadores comerciales —productores, comerciantes y empresas involucradas en el comercio físico de cacao— mantienen una fuerte posición ante la bajada de los precios mediante sus operaciones de cobertura. Por otro lado, los inversores institucionales, que incluyen fondos de cobertura y otros grandes especuladores, han comenzado a reducir su exposición a posiciones cortas.

Actualmente, los inversores comerciales mantienen una posición corta neta de aproximadamente 23.500 contratos. Durante la última semana de reporte, incrementaron tanto sus posiciones largas como cortas, si bien las coberturas cortas crecieron a un ritmo mayor. Este comportamiento es típico de los productores de cacao, quienes aprovechan los períodos de precios elevados para asegurar precios de venta futuros. Por lo tanto, el aumento de las posiciones cortas comerciales no debe interpretarse automáticamente como una perspectiva bajista, sino como una estrategia normal de gestión de riesgos.

El comportamiento de los fondos gestionados es, sin duda, más relevante. Si bien los fondos de cobertura mantienen una posición corta neta de aproximadamente 5.900 contratos, incrementaron sus posiciones largas al tiempo que cubrían más de 3.300 contratos cortos durante la semana de reporte. Esto sugiere que los fondos especulativos no se están posicionando agresivamente para una nueva caída importante, sino que están reduciendo su exposición bajista previa y disminuyendo el riesgo de su cartera.

Al mismo tiempo, el interés abierto aumentó en más de 11.000 contratos, lo que indica que está entrando capital nuevo al mercado, en lugar de que el reciente movimiento se deba únicamente al cierre de posiciones por parte de los participantes existentes. En combinación con la mejora de las perspectivas de suministro en África Occidental, el aumento de las llegadas de cacao procedente de Costa de Marfil y la menor demanda de la industria chocolatera, los últimos datos del índice CoT apuntan más a una corrección en curso tras el repunte del año pasado que a una confirmación clara del comienzo de un mercado bajista a largo plazo.

Si bien los fundamentos del cacao han mejorado notablemente en lo que respecta a la oferta, el posicionamiento de los principales participantes especulativos aún no refleja una convicción firme de que los precios estén entrando en una prolongada tendencia bajista de varios meses. Para confirmar con mayor claridad este escenario, probablemente se requerirían futuros informes sobre el CoT que muestren un aumento renovado de las posiciones cortas especulativas, junto con una mejora continua de los fundamentos del mercado.