Los datos de empleo y Oriente Medio frenan las expectativas de subidas de tipos. ¿Qué viene ahora?

Margen de maniobra para la Reserva Federal: La combinación de un mercado laboral menos dinámico y menores costes energéticos reduce la propensión al consumo, permitiendo a la FED controlar la inflación sin necesidad de aplicar subidas adicionales de tipos este año.

Alivio inflacionario por la bajada del crudo: La percepción del mercado de una menor tensión en Oriente Medio ha presionado a la baja los precios del petróleo, lo que ayuda a contener las expectativas de inflación de los consumidores a corto plazo.

Caída en las expectativas de subida de tipos por debilidad laboral: La probabilidad de un alza de tipos de la FED en septiembre bajó del 67% al 44% tras destruirse 23.000 empleos no agrícolas en julio y moderarse el crecimiento de los salarios al 3,2% interanual.

Hace apenas una semana el mercado descontaba con una probabilidad del 67% una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte de la FED en la reunión de septiembre. Apenas una semana después, estas expectativas se han reducido al 44%. ¿Qué ha cambiado?

Malos datos de empleo

Los datos de empleo de Estados Unidos del mes de julio no han sido buenos. De hecho, han sido bastante malos. El informe de empleo privado ADP mostró un dato de unas 44.000 nuevos empleos, por debajo de los 70.000 esperados y después de que se realizara una rebaja de los datos de junio. Además, vemos una caída del empleo en el sector industrial de 3.000 puestos de trabajo, mientras que el sector servicios sigue tirando con un incremento de unos 47.000. Pero cuidado, porque el sector de ocio y hostelería, así como el de comercio minorista y logística sufrieron caídas de empleo de entre 8.000 y 11.000 puestos cada uno a pesar del mundial de fútbol. Recordemos que el sector minorista es uno de los que más reflejan el sentimiento del consumidor americano, por lo que desde luego podemos decir que la inflación está empezando hacer daño en el bolsillo de los consumidores. Pero lo peor vino el viernes, con una destrucción de 23.000 puestos de trabajo según el informe de nóminas no agrícolas, frente a la creación esperada de 80.000 y el dato del mes de junio de 20.000 creados. Se trata del segundo mes del 2026 donde se destruye empleo (marzo es el anterior).

El crecimeinto de los salarios se ralentiza

Sin duda, unos datos tan malos de empleo no facilitan la subida de tipos por parte de la FED. Pero no todo son malas noticias. El crecimiento de los salarios parece que se está moderando y el dato del mes de julio fue de un aumento del 3,2% interanual, frente al 3,5% esperado y 3,4% de junio. Unos salarios que crecen con menos fuerza también puede suponer menor propensión al consumo de los estadounidenses, lo que puede provocar que la inflación comience a relajarse. Es decir, la FED podría ver en la debilidad del mercado laboral una vía de escape para no subir los tipos de interés y que la inflación comience a desacelerarse sin ninguna subida de tipos adicional este año.

¿Qué pasa con Oriente Medio

Aquí entra en juego otra variable: Oriente Medio. Los mercados vuelven a ver cerca el final de la guerra en Oriente Medio. Nosotros somos escépticos y pensamos que más allá de algún anuncio rimbombante de los que le gustan a Trump, no va haber un acuerdo de paz definido ni la apertura del estrecho de Ormuz. Pero… esto puede que no importe, al menos en el corto plazo. Los inversores ya han empujado los precios del crudo a la baja y eso de por sí ya supone un freno a la inflación. Sin graves problemas de suministro y un verano que parece controlado, las expectativas de paz son más que suficientes para que los precios de la energía dejen de presionar al alza a la inflación y los inversores no anclen sus expectativas en niveles más elevados. Menores expectativas de inflación de los consumidores también se puede traducir en una menor inflación real.

En definitiva, la FED puede tener un golpe de suerte para los próximos meses.