☕️ 📉 El café cae por tercera sesión consecutiva ante la mejora del clima en Brasil y Vietnam

Conclusiones clave El precio del café extiende sus pérdidas por tercera sesión consecutiva, impulsado por la mejora de las condiciones climáticas en Brasil y Vietnam.

Las negociaciones comerciales entre EE. UU. y Brasil generan esperanzas de una posible reducción de aranceles al café brasileño.

Los futuros del café arábica caen por tercera sesión consecutiva (COFFEE: -2,1%), alcanzando su nivel más bajo en 10 días. La corrección de precios está principalmente motivada por los pronósticos de lluvias en Brasil, lo que ha reducido los temores de una sequía prolongada y posibles restricciones de oferta. También hay buenas noticias desde Vietnam, el segundo mayor productor mundial de café, donde se espera que el tifón Fengshen se debilite. La mayor confianza en la cosecha de esta temporada ha llevado a una toma de ganancias, impulsada además por los precios récord del café en 2025 — el contrato sólo superó ese nivel una vez este año, en febrero, cuando alcanzó los 437. Un alivio adicional vino de los informes sobre las negociaciones comerciales en curso entre EE. UU. y Brasil. El presidente Lula resumió su reunión con Trump diciendo que “pronto no debería haber más problemas en el comercio con EE. UU.”. Los negociadores brasileños buscan que el café se incluya en la lista de productos libres de aranceles, a cambio de concesiones en algunos productos estadounidenses.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.