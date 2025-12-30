Resumen de materias primas: petróleo, plata, níquel y gas natural

Alta volatilidad en gas natural: los precios tocaron brevemente los USD 4 por millón de BTU (MMBtu) por fuertes retiros de inventarios, pero el avance se ve limitado por pronósticos de un enero más cálido de lo normal .

Ajuste por márgenes en plata: un fuerte aumento de los requerimientos de margen en COMEX provocó una corrección del 15% desde máximos , aunque la demanda estructural ligada a energía solar (fotovoltaica) e inteligencia artificial sigue siendo rígida.

Giro en la oferta de níquel: el precio salta 6% tras conocerse que Indonesia , principal productor mundial, planea reducir la producción en un tercio para combatir el exceso de oferta global.

Riesgo geopolítico en el petróleo: los precios del crudo suben ante el debilitamiento de las perspectivas de paz en Ucrania tras la reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski , y reportes de ataques con drones contra propiedades del presidente ruso.

Petróleo El crudo entra al cambio de año 2025–2026 con avances relevantes, tras la falta de progresos concretos hacia la paz en Ucrania luego del encuentro entre Trump y Zelenski.

Moscú afirma que Ucrania lanzó un ataque con drones contra una de las residencias del presidente ruso y advierte que la acción no quedará sin respuesta , lo que refuerza la percepción de escasas probabilidades de negociación.

La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) publicó con retraso los datos de inventarios de crudo correspondientes a la semana finalizada el 19 de diciembre , tras una postergación previa por el calendario festivo.

Finalmente, los datos mostraron que los inventarios de crudo aumentaron en 400.000 barriles , contrariando las expectativas de una caída de 2,4 millones de barriles , luego de un descenso previo de 1,27 millones . Actualmente, las existencias se sitúan aproximadamente 3% por debajo del promedio de cinco años para esta época.

Saudi Aramco está reduciendo los precios de exportación hacia Asia para enero, con señales de que también bajarán en febrero, lo que marca el tercer recorte mensual consecutivo .

Se espera que OPEP+ mantenga su decisión de no modificar los objetivos de producción durante el primer trimestre de 2026 , tras haber incrementado significativamente la oferta el último año, revirtiendo acuerdos previos de recorte.

Estados Unidos se encuentra involucrado en varios focos de tensión con países productores de petróleo: el bloqueo marítimo a Venezuela, la amenaza de nuevas sanciones a Rusia y recientes ataques estadounidenses contra posiciones del ISIS en Nigeria, miembro de la OPEP. Además, Trump indicó tras reunirse con el primer ministro israelí que EE. UU. está preparado para nuevos ataques con misiles contra Irán si retoma su programa nuclear.



El petróleo Brent se mantiene encima de USD 60 por barril. En 2026, el foco de los inversionistas estará en los riesgos geopolíticos como amortiguador frente a un potencial exceso de oferta. Níquel El níquel avanza cerca de 6% en la sesión.

Los precios de mediados de diciembre marcaron los niveles más bajos desde 2020 .

Aunque el metal enfrenta un claro exceso de oferta , los reportes desde Indonesia están cambiando el sentimiento. El país, mayor productor mundial, indicó que recortará la producción en un tercio para combatir el superávit.

El objetivo de producción de Indonesia para el presupuesto 2026 se fijó en 250 millones de toneladas .

Antes de esta decisión, Nornickel estimaba un superávit de mercado de 275.000 toneladas para 2026.

Los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subieron hasta 255.000 toneladas , frente a mínimos locales de varios años cercanos a 90.000 toneladas . Aun así, siguen muy por debajo de los niveles de hace una década, cuando un exceso masivo empujó los precios por debajo de USD 10.000 .

La vela alcista mensual actual es la más fuerte desde abril de 2024 .

El níquel se utiliza principalmente como elemento de aleación, especialmente en el acero. El uso en baterías está creciendo, aunque los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están adoptando baterías sin níquel, lo que deja el panorama de largo plazo incierto. Plata Un fuerte aumento de los requerimientos de margen para mantener posiciones en futuros provocó una corrección de precios durante la apertura del lunes.

Los precios cayeron hasta 10% en la sesión, con un retroceso total del 15% desde máximos .

El ajuste de márgenes en COMEX afecta principalmente a participantes comerciales ; el número de posiciones abiertas de especuladores sigue siendo limitado frente a meses recientes.

Tanto la oferta como la demanda de plata se mantienen altamente inelásticas en los niveles actuales.

El reciente aumento de la demanda se explica en gran parte por el sector fotovoltaico . Dado que la plata representa cerca del 10% del costo de los paneles solares , los fabricantes no necesitan aumentar precios de forma significativa pese al alza del metal.

Los análisis sugieren que la plata debería superar los USD 130 por onza —a precios actuales de paneles— para provocar una destrucción relevante de demanda en ese sector.

La plata también es ampliamente utilizada en electrónica vinculada a la inteligencia artificial .

El crecimiento de la oferta está limitado porque casi 70% de la producción es un subproducto de otras actividades mineras . El reciclaje aumenta, pero su potencial también es acotado.

Sustituir plata por cobre en paneles solares es técnicamente posible, pero requiere alto gasto de capital y tiempo. Además, el alza del cobre reduce el incentivo a ese cambio. La plata no parece sobrecomprada por especuladores, con posiciones largas representando solo 33% del interés abierto total.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB



Gas natural Los precios retroceden tras el fuerte repunte de hoy y se estabilizan en torno a USD 4 .

El gas natural superó los USD 4/MMBtu durante la sesión antes de devolver gran parte de las ganancias.

El retiro de inventarios de la semana finalizada el 19 de diciembre fue de 166 mil millones de pies cúbicos (bcf) , el tercer descenso consecutivo superior a 100 bcf , algo poco común para diciembre en años recientes.

Los inventarios están 3,6% por debajo del nivel del año pasado y 0,7% por debajo del promedio de cinco años .

La reciente fortaleza de precios se explica por expectativas de una ola de frío significativa en EE. UU. . Sin embargo, los pronósticos de NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) para 10–14 días siguen mostrando temperaturas elevadas , y los escenarios estacionales no anticipan un invierno intenso.

Si las temperaturas no caen de forma significativa, es posible un retorno a la tendencia bajista, pese a los retiros inusualmente fuertes de las últimas tres semanas. Los inventarios se sitúan por debajo del promedio quinquenal debido a los retiros muy pronunciados recientes.

Fuente: EIA Los pronósticos meteorológicos de las próximas dos semanas no indican la llegada de un frío intenso y sostenido.

Fuente: NOAA

