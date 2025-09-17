El café cae un 5% respecto a su máximo en medio de un clima favorable en Brasil

Los futuros del café Arábica en ICE (CAFÉ) cayeron casi un 5% hoy debido al cambio climático en Brasil, descendiendo desde el máximo local. Los pronósticos para Brasil apuntan a más lluvias la próxima semana, lo que alivia los temores de sequía. Sin embargo, la NOAA advierte de un 71% de probabilidad de La Niña (octubre-diciembre), lo que implica riesgo de sequía y daños a la cosecha 2026/27. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Revisiones de la cosecha de Brasil (HedgePoint): Cosecha total 2025/26: 64,7 millones de sacos (+0,7% interanual).

Arábica: reducción a 37,7 millones de sacos (-13,3% interanual, frente a los 39,6 millones estimados).

Robusta: aumento a 27 millones de sacos (+30% interanual). Contrastes regionales: Centro de Arábica (Minas Gerais, São Paulo): las precipitaciones por debajo del promedio en etapas clave perjudicaron el rendimiento y la calidad.

Regiones de Robusta (Espírito Santo, Bahía): Clima favorable + inversión de los productores → rendimientos superiores a los esperados. Perspectivas a largo plazo: Arábica 2026/27: aún incierto; las lluvias de abril perjudicaron la cosecha actual, pero mejoraron la salud de los árboles para el próximo ciclo. Robusta 2026/27: la floración temprana (desde agosto) muestra señales positivas hasta el momento.

