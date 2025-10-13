Conclusiones clave Nuevos máximos de oro y plata ante el incremento de tensiones comerciales.

El cierre del gobierno estadounidense retrasa los informes macroeconómicos y dispara la búsqueda de refugio en los mercados financieros.

El oro y la plata alcanzan hoy nuevos máximos en medio de persistentes tensiones comerciales. Si bien Trump logró calmar a los mercados durante el fin de semana, los cambiantes movimientos de la administración estadounidense continúan impulsando la rotación de capital hacia activos refugio independientes del dólar, como el oro. Los precios también se ven respaldados por las expectativas de dos recortes adicionales de 25 puntos básicos en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en lo que queda de año: uno a finales de octubre y otro a principios de diciembre. El consenso del mercado favorece una mayor flexibilización de la política monetaria de la Fed, lo que podría reducir los tipos a alrededor del 3% para mediados del próximo año. El fuerte movimiento alcista inicial se produjo tras las amenazas de aranceles estadounidenses del 100% sobre los productos chinos y las nuevas medidas de control de las exportaciones implementadas en respuesta a las restricciones de China a la exportación de tierras raras. El cierre del gobierno estadounidense, que continúa en curso, retrasa aún más la publicación de datos y mantiene la incertidumbre del mercado. Las entradas de capital en ETFs respaldados por oro siguen siendo un pilar clave del repunte. El oro sube un 1,4% hasta los 4.075 dólares por onza mientras que la plata crece un 3% hasta los 51,52 dólares. Precio del oro Fuente : Plataforma de XTB

