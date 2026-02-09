El 2026 ha empezado fuerte y desde luego no está siendo tan solo una continuación del 2025. Si bien en el 2025 teníamos a los aranceles como uno de los principales miedos del mercado, en este 2026 la cosa cambia y los expertos que asistieron al Foro Económico Mundial en Davos ven un nuevo riesgo que si bien estaba latente en el 2025, en este año ha saltado por las nubes. ¿Cuál es el mayor riesgo para el mercado en 2026?

Los expertos de Davos responden

El Foro Económico Mundial que se celebra cada año en Davos realiza una encuesta a los líderes y expertos que asisten al evento sobre los riesgos globales. En ese sentido, se realizan tres distinciones, para diferenciar el riesgo en el año presente, con vistas a dos años y a largo plazo, Pues bien, según el 18% de los encuestados ven las confrontaciones económicas como el riesgo con mayor probabilidad de provocar una crisis en 2026. Esto no significa que prevean una crisis para este año, sino que de producirse muy probablemente estaría causada por estos conflictos. Además, si le sumas los conflictos armados entre estados, que ocupa la segunda posición, podemos ver claramente que los líderes y expertos mundiales temen mucho a los riesgos geopolíticos.

Recordemos que este 2026 comenzaba con la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y los constantes reclamos de Trump para hacerse con Groenlandia, además de la potencial acción sobre Irán que finalmente no se produjo. De hecho, esto no es algo que se concentre en el 2026, ya que el 68% de los encuestados espera una década con un orden fragmentado. Es decir, lo que los expertos están viendo es que las tensiones geopolíticas han saltado a la palestra y el liderazgo de Estados Unidos como mínimo se ve amenazado.

¿Cómo protegernos de este escenario?

Como ya hemos remarcado, esto no significa que en 2026 vayamos a ver una crisis. De hecho, esto que comparte el Foro Económico Mundial es un resultado que también se podría haber dado con otro panel de encuestados. De hecho, en muchas ocasiones hemos visto conflictos geopolíticos y esto no ha tenido un gran impacto en los mercados financieros. Sobre todo la bolsa, suele tener volatilidad al poco de iniciarse un conflicto, con caídas pronunciadas y algo de pánico. Si nos vamos al histórico, el S&P 500 tan solo ha necesitado de media unos 47 días para recuperar el terreno perdido después del inicio de un conflicto, por lo que estas ocasiones pueden llegar a ser incluso una oportunidad.

En un conflicto más amplio, entendido como una lucha hegemónica entre potencias como Estados Unidos y China, es posible que veamos más volatilidad. Sin embargo, hablamos de un mundo mucho más globalizado en el que las empresas tienen exposición a diferentes mercados, y no tan solo al nacional, por lo que el comportamiento no tiene por qué ser malo más allá de momentos puntuales que siempre ocurren en el mercado.

En cualquier caso, los inversores que se quieran proteger de este escenario pueden optar por activos como el oro y otras materias primas, ya que estos conflictos suelen generar panoramas inflacionarios. A su vez, el sector defensa también se vería beneficiado, mientras que el de consumo básico podría verse premiado en bolsa, aunque habría que vigilar los márgenes.