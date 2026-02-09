El "Sell America" o "Vende América" en español cobró fuerza después de que Trump anunciara el año pasado aranceles masivos al resto del mundo. De hecho, más que en los mercados de valores esto se pudo ver en la debilidad del dólar, que todavía está latente. Sin embargo, China lanza un mensaje muy claro sobre el dólar en lo que podría interpretarse incluso como un ataque. ¿Está China presionando a Estados Unidos a través de ventas de dólares?

China avisa a sus bancos

Según Bloomberg, China habría solicitado a sus instituciones financieras que limiten sus compras de bonos del tesoro estadounidense y que incluso reduzcan su exposición si esta es elevada. Esta noticia, que puede pasar desapercibida, es de gran importancia. China posee unos 682.600 millones de dólares en bonos del tesoro estadounidense (aunque no se sabe cuánto poseen los bancos chinos de esa cantidad), según el último dato reportado del mes de noviembre del 2025, ubicándose como el tercer país con más exposición a dicha deuda tan solo por detrás de Japón (1.202.600 millones de dólares) y Reino Unido (888.500 millones de dólares). Por tanto, cualquier reducción de su exposición puede provocar movimientos bruscos tanto en el mercado de renta fija como en el de divisas, afectando claramente al dólar. De hecho, China ya lleva tiempo reduciendo su exposición y si lo comparamos con noviembre del 2024, la reducción fue del 11,2%, lo que equivale a -86.000 millones de dólares. Mientras que con el mes de octubre del 2025, la reducción fue de 6.100 millones de dólares o un 0,88%.

Recordemos que la banca china también tiene una importante exposición a un sector inmobiliario todavía dañado, por lo que una mayor debilidad del dólar o simplemente caídas en los precios de la deuda pública americana podrían causar un agujero en la banca china de la que no sería fácil salir con éxito.

India se suma al "Vende América"

Otro país que se ha sumado a la venta de bonos americanos es India. El país no es ni mucho menos el que más peso tiene en la deuda americana, ya que se ubica en el puesto número 15 con 186.500 millones de dólares. Sin embargo, lo normal para un país en expansión como India es que compre la divisa de referencia a nivel mundial para respaldar a su divisa, y no al contrario. En el mes de noviembre del 2025, la exposición se redujo en un 2,2% (4.200 millones de dólares) mientras que con respecto a un año antes esta reducción fue del 20,3% o 47.500 millones de dólares.

¿Qué activo sale beneficiado?

El principal activo que sale beneficiado de estos movimientos tiene nombre propio: el oro. El metal precioso se está beneficiando de esta debilidad del dólar, con los bancos centrales comprando masivamente. Siguiendo el ejemplo de India, su banco central ha comprado desde el 26 de diciembre del 2025 hasta el 6 de febrero del 2026 unos 24.363 millones de dólares en oro, mientras que sus reservas en moneda extranjera tan solo aumentaron en 2.780 millones de dólares. Esto ha supuesto que en apenas unas semanas, el oro haya pasado a representar el 19% de las reservas frente al 16,3% de finales de año.

¿De verdad se está "Vendiendo América"?

A pesar de la debilidad del dólar, lo cierto es que las subastas del tesoro americano siguen teniendo éxito y sin ir más lejos en noviembre del 2025 la deuda americana en manos extranjeras alcanzó los 9.355.400 millones de dólares, un 7,3% por encima de noviembre del 2024. Sin embargo, la poca intención de Trump por reducir el déficit o la deuda a la vez que las dudas sobre la independencia de la FED, seguirán teniendo peso en los próximos meses. A esto se le suma que la maniobra de Estados Unidos de imponer aranceles o sanciones a través de congelación de activos en dólares están empujando a muchos países a optar por otras alternativas como el oro. Por tanto, podemos decir que aunque el dólar está herido, no está muerto.