El conflicto comercial entre Estados Unidos y Canadá se intensifica

It is no longer an exaggeration to say that trade and diplomatic relations between the United States and Canada have reached their most serious deadlock since the USMCA entered into force.

Tras el fracaso de las negociaciones, la administración estadounidense impuso aranceles del 50% a productos canadienses por un valor aproximado de USD 20.000 millones anuales. Ottawa suspendió las conversaciones y anunció represalias proporcionales a partir del 8 de septiembre.

Los nuevos aranceles estadounidenses abarcan, entre otros productos, vino, lácteos, muebles, cemento, ropa, equipos de pesca y equipamiento de hockey.

Estados Unidos ya aplica aranceles del 50% al acero y al aluminio canadienses, aranceles a automóviles y componentes que no contienen una proporción suficiente de producción estadounidense, así como gravámenes a la madera para construcción y algunos productos de mobiliario interior.

A diferencia de las restricciones anteriores, estas medidas también se aplican a productos que cumplen con las normas del T-MEC.

Sin embargo, quedaron excluidos la energía, la potasa, determinadas materias primas de importancia estratégica, los aviones civiles y los productos que ya están sujetos a aranceles sectoriales específicos.

En este contexto, surge naturalmente la pregunta: ¿qué intenta conseguir exactamente Estados Unidos al antagonizar, de manera completamente injustificada y aparentemente sin sentido, a Canadá, un país del que Estados Unidos, a pesar del enorme desequilibrio, sigue teniendo dependencias específicas pero muy importantes?

Canadá prepara su respuesta

Se espera que los aranceles de represalia afecten, entre otros productos, al acero estadounidense, los productos lácteos, la maquinaria agrícola, los electrodomésticos, los productos electrónicos y los productos de papel.

El Gobierno de Ottawa también mantiene aranceles de represalia del 25% sobre el acero, el aluminio y los automóviles estadounidenses, que abarcan importaciones por un valor de hasta CAD 51.400 millones.

Los negociadores estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo parcial incluso la semana pasada. Sin embargo, las conversaciones fracasaron por cuestiones técnicas y políticas. Las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo calcular la proporción de componentes estadounidenses en los vehículos ni sobre las restricciones relacionadas con los productos lácteos.



Aunque las conversaciones se centraron principalmente en cuestiones comerciales y económicas, es difícil ignorar exigencias que claramente socavan la soberanía canadiense. Estados Unidos exigió derecho de veto sobre los futuros acuerdos comerciales firmados por Canadá y exigió eliminar el francés como idioma oficial en Quebec.

Hay mucho en juego

El valor del comercio bilateral de bienes y servicios en 2025 fue de aproximadamente USD 872.000 millones.

Estados Unidos exportó alrededor de USD 426.000 millones en bienes y servicios a Canadá, mientras que importó aproximadamente USD 446.000 millones.

La dependencia sigue siendo claramente asimétrica. Estados Unidos representa más de dos tercios de las exportaciones canadienses. Para Estados Unidos, Canadá es el mayor socio comercial o uno de los principales, pero las exportaciones hacia Canadá representan apenas alrededor del 1,5% de la economía estadounidense.

La energía es la excepción.

Canadá suministra aproximadamente el 63% del petróleo importado por Estados Unidos. La exclusión de la energía de los nuevos aranceles demuestra que Washington quiere aumentar la presión sobre Ottawa sin desestabilizar sus propias refinerías ni los precios de los combustibles.

El precedente más peligroso, aparte del intento de privar a Canadá de su soberanía, no es el valor de los nuevos aranceles en sí mismo, sino el debilitamiento gradual del T-MEC. El acuerdo constituye la base del comercio en todo el continente y es una de las pocas razones que quedan por las que Canadá y México comercian más con Estados Unidos que, por ejemplo, con China. Esta tendencia es inversa en el caso de Estados Unidos, que, debido a sus guerras comerciales, se vio obligado a comprar cada vez más productos fuera de China.

Los centros de análisis estiman que, si el conflicto se amplía hasta abarcar la mayor parte del comercio, Canadá podría perder entre un 1% y un 4% de su PIB, dependiendo de la magnitud de las restricciones.

Ambas partes tienen razones para llegar a un acuerdo