El viernes, Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos masivos contra objetivos militares y nucleares iraníes, incluyendo instalaciones en Natanz e Isfahán, y bases de misiles en Kermanshah y Tabriz. Según fuentes israelíes, más de 400 objetivos fueron atacados en 24 horas, causando la muerte de más de 20 comandantes iraníes de alto rango y 9 científicos vinculados al programa nuclear. El número de muertos ya supera los 400, de los cuales aproximadamente la mitad son militares y científicos, mientras que más de 1200 resultaron heridos. Tras el ataque, Irán no ha dudado en responder. Evolución del conflicto entre Israel e Irán Irán respondió al ataque de Israel con varias oleadas de ataques con misiles y drones contra Israel, que causaron la muerte de más de 20 personas. El número de heridos ya supera los 500. Algunos proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea israelíes y estadounidenses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Como resultado de los ataques aéreos israelíes, los componentes superficiales del complejo nuclear de Natanz resultaron gravemente dañados, al igual que la infraestructura energética y militar de Irán. Sin embargo, no se reportaron daños en las salas subterráneas de enriquecimiento de uranio. No obstante, estas unidades no pueden operar completamente sin acceso a la electricidad. El ataque israelí también tuvo como objetivo el yacimiento de gas South Pars, estratégico tanto para Irán como para Catar. También hay indicios de nuevos ataques contra depósitos de combustible. Se informa que Israel controla el espacio aéreo en el oeste de Irán, donde la mayor parte de la infraestructura de defensa aérea fue destruida. Associated Press indica que Israel ahora puede realizar ataques aéreos en Teherán sin dificultad. Figuras clave del comando iraní murieron en los ataques del viernes. Fuente: Bloomberg Finance LP Reacciones internacionales y acciones de Estados Unidos Estados Unidos no participó oficialmente en los ataques aéreos israelíes, pero apoyó activamente a Israel en la defensa aérea, interceptando algunos misiles iraníes. El gobierno estadounidense instó a ambas partes a desescalar la situación y advirtió a Irán que no atacara bases o personal estadounidense en la región. Trump está presionando a Irán para que regrese a las conversaciones nucleares y acepte condiciones para reducir su participación en el desarrollo atómico. Según informes, Trump también aconsejó a Israel que no intentara atacar directamente al líder supremo iraní. Las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán programadas para el fin de semana en Omán fueron consideradas "inútiles" por Teherán tras los ataques israelíes. Las conversaciones no se llevaron a cabo. Rusia ofreció mediación y asistencia para desescalar la situación, mientras que otros países (Reino Unido, Arabia Saudita, Egipto) pidieron moderación para evitar una mayor escalada. ¿Cómo ha evolucionado el petróleo al conflicto entre Israel e Irán? Tras los atentados del viernes, los precios del petróleo (WTI, Brent) subieron entre un 6% y un 7%, alcanzando niveles de 72-74 dólares por barril. El crudo WTI abrió la sesión del lunes por encima de los 75 dólares, pero la brecha de precios se está neutralizando por completo y el precio ha caído por debajo de los 71 dólares. ING estima que una mayor escalada del conflicto podría impulsar los precios por encima de los 80 dólares y, en caso de interrupciones en el Estrecho de Ormuz, incluso a 120-130 dólares por barril, lo que supondría un duro golpe para la economía mundial. Irán produce aproximadamente 3,3 millones de barriles diarios y exporta alrededor de 1,7 millones de bpd. Una interrupción total de las exportaciones iraníes podría provocar un fuerte aumento de precios. Sin embargo, históricamente, el impacto de los conflictos en la región en los precios del petróleo ha sido efímero (5-10 días) si no se producen interrupciones prolongadas del suministro. El mercado sigue siendo muy sensible a una mayor escalada o a la intervención de terceros. La clave será si Irán decide bloquear el estrecho de Ormuz, por donde fluye el 20% del suministro mundial de petróleo. Tal medida sería logísticamente difícil y desfavorable para otros países de la OPEP, pero incluso un bloqueo a corto plazo podría causar fuertes subidas de precios y perturbaciones a largo plazo en el mercado. Perspectivas futuras del conflicto entre Israel e Irán El conflicto entre Israel e Irán se ha intensificado a una escala sin precedentes en décadas, con ataques directos a infraestructura nuclear y energética y numerosas bajas en el mando militar iraní. Israel también está sufriendo sus mayores pérdidas desde 2023, cuando Hamás lanzó su ataque contra Israel. Ambas partes se muestran dispuestas a tomar nuevas medidas, pero al mismo tiempo intentan evitar arrastrar a Estados Unidos a una guerra abierta. Irán intenta equilibrar la necesidad de represalias con la prevención de una escalada catastrófica. Aunque Israel anunció inicialmente que se esperaba que las acciones militares contra Irán concluyeran en unos pocos días, el New York Times indica que esta situación podría prolongarse durante semanas. El mercado petrolero está reaccionando con nerviosismo, pero sin un shock de suministro duradero, los aumentos de precios podrían ser temporales. Los mayores riesgos siguen siendo un bloqueo del Estrecho de Ormuz o la destrucción de la infraestructura exportadora de Irán. Se indica que Irán ha logrado enormes avances en el enriquecimiento de uranio y, en cuestión de meses, podría producir varias o incluso una docena de ojivas nucleares. El comportamiento de los precios del petróleo se alinea con eventos geopolíticos previos relacionados con el mercado petrolero. Anteriormente, la ola inicial de aumentos solía amainar después de 5 a 10 días. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.