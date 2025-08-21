El Dax 40 bajo presión

El Dax 40 continúa su fase de consolidación esta semana, presionado por la cautela de los inversores antes del simposio de Jackson Hole. Las expectativas de una política monetaria más dura en EE. UU. han llevado a parte del mercado a recoger beneficios y cubrir posiciones, reflejándose en la debilidad de los futuros del índice

Las actas de la Fed de ayer fueron principalmente restrictivas. La atención de la Reserva Federal se centra en combatir la inflación, lo que sugiere en parte que la decisión de recortar los tipos de interés podría posponerse. Al mismo tiempo, cabe recordar que estas actas se refieren a una reunión celebrada antes de la publicación de datos muy débiles del mercado laboral. Sin embargo, la recepción de las actas apunta a una ligera corrección en las expectativas del mercado hacia una política monetaria más restrictiva por parte de la Fed. Esto se refleja en la confianza de los inversores, ya que algunos inversores europeos están optando por recoger beneficios, mientras que otros están cubriendo sus posiciones. Esta tendencia ha reforzado la consolidación desde principios de semana.

El sentimiento mixto se refleja en los futuros. Los mercados francés (0,6%) y suizo (-0,6%) son los que peor se comportan hoy. También se observan caídas en los futuros de los índices holandés (-0,4%) y español (-0,3%). El Dax 40 alemán ha bajado un 0,3%, mientras que los futuros del índice italiano son los únicos entre los principales mercados europeos que han registrado ganancias (+0,2%).

Volatilidad actual en el mercado europeo. Fuente: xStation

Cotización del Dax 40

Los futuros del índice alemán DAX40 muestran una consolidación continua con una clara tendencia bajista en cuanto a los máximos locales (en el intervalo de 1 hora). Dados los niveles actuales de los futuros esta semana, se perfila un claro nivel de soporte en 24255-25280 puntos. Una interrupción de la negociación en esta zona (como lo indicó la primera mitad de la sesión) debería provocar un rebote a corto plazo, con un rango de aproximadamente 24335 puntos (determinado por el retroceso de Fibonacci del 23,6%). Esto se alinea con el límite superior de la consolidación.

Una subida por encima de este nivel encontrará otra resistencia sólida cerca de la barrera psicológica de los 24400 puntos, que se ve respaldada por la línea de tendencia superior trazada desde el máximo local del 15 de agosto. Por encima de este nivel se encuentra un nivel clave para la actual consolidación a corto plazo, determinado por el retroceso de Fibonacci del 50% y los máximos locales de principios de esta semana. Como resultado, si el comercio de futuros se mueve por encima de esta zona, podría servir como una señal clara para que los alcistas tomen el control y empujen el precio hacia nuevos máximos semanales.





Fuente: xStation

Noticias sobre empresas

Novo Nordisk (NOVOB.DK) ha anunciado la congelación de contrataciones en segmentos de negocio no críticos. Esta medida es el primer paso para reducir los costes de la compañía, un aspecto crucial para defender el elevado margen operativo que sustenta la valoración de la farmacéutica. Mantener niveles tan elevados (el margen medio de los últimos 16 trimestres es del 44%) puede resultar especialmente difícil ante la mayor expansión de la contratación, derivada del fortalecimiento de la capacidad de producción de la compañía. Ahora, ante la perspectiva de un alto crecimiento de los ingresos amenazado por la feroz competencia de Eli Lilly y la presencia de fármacos de imitación más económicos en el mercado estadounidense, la compañía debe buscar ajustes de costes para mantener márgenes elevados. Los inversores reaccionaron positivamente al anuncio de la dirección, con las acciones de Novo Nordisk subiendo más del 1,3% hoy.

Voltabox (VBX.DE) ha firmado un acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de GMS Electronic Vertriebs. GMS, con sede en Jockgrim, lleva más de 25 años distribuyendo componentes y dispositivos electrónicos a los sectores médico, industrial y de telecomunicaciones. La transacción se realizará en un 75% en efectivo, y el valor restante se transferirá en acciones de la compañía. Debido a la consolidación prevista para finales de este año, Voltabox ha elevado sus previsiones para todo el año. La compañía ahora espera unos ingresos de entre 23 y 26 millones de euros (frente a las previsiones anteriores de entre 15 y 20 millones de euros). Las acciones de Voltabox han subido un 12% y la compañía cotiza ahora a su nivel más alto desde 2019.

Las acciones de CTS Eventim (EVD.DE) bajaron casi un 19% hoy tras el anuncio de sus resultados del primer semestre de 2025. El líder en el mercado europeo de venta de entradas y organización de eventos registró un aumento interanual del 7,6% en sus ingresos, alcanzando un máximo histórico de 1.290 millones de euros. El EBITDA ajustado fue de 200,5 millones de euros, lo que supone una disminución del 0,8% interanual. El rendimiento del EBITDA se vio afectado por la presión de los costes en el segmento de entretenimiento en vivo y el efecto de la integración de las empresas recién adquiridas, See Tickets y France Billet. La compañía aún no ha proporcionado pronósticos específicos para todo el año, pero en declaraciones anteriores, la gerencia esperaba un ligero aumento tanto en los ingresos como en el EBITDA para 2025. La primera mitad del año aún no respalda este escenario, lo que ha llevado al precio de las acciones a caer a los mínimos de este año.

¿Cómo invertir en el Dax 40?

