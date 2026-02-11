La bolsa de Wall Street cae porque el empleo fuerte reduce las probabilidades de recortes inmediatos de la Fed.

Lo que parecía una buena noticia para la economía, está presionando a los mercados. Un sólido informe de empleo en Estados Unidos redujo las expectativas de recortes de tipos y provocó un ajuste en bonos y acciones. Hasta ahora el mercado esperaba un recorte de tipos en junio, que después de conocerse los datos se ha desplazado a julio.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 130.000 puestos en enero y la tasa de desempleo cayó al 4,3%, reflejando un mercado laboral más firme de lo esperado. Como reacción inmediata, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió hasta el 4,17%, señal de que los inversores comenzaron a descontar menos recortes por parte de la Reserva Federal.

Cuando los rendimientos suben, las valoraciones —especialmente en tecnología— se ven presionadas, un ejemplo de ello está siendo el ETF de software, protagonista negativo del año y que hoy corrige más de 3%.

Un mercado laboral fuerte complica el giro monetario

El dato de empleo cambia el equilibrio del mercado. Una economía sólida implica menor urgencia para bajar tipos y más margen para que la Fed mantenga una política restrictiva.

Antes del informe, los inversores apostaban por un calendario de recortes más cercano. Sin embargo, la fortaleza del empleo obliga a recalibrar expectativas y retrasa el alivio monetario que muchos activos ya habían comenzado a descontar

En este contexto, las “buenas noticias” macro pueden convertirse en un obstáculo para la renta variable.

La Fed refuerza el tono restrictivo

El movimiento se vio reforzado por las declaraciones del presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, quien defendió mantener las tipos en un nivel “restrictivo” para asegurar que la inflación continúe moderándose

Schmid advirtió que recortes prematuros podrían permitir que la inflación persista y afirmó que no observa señales claras de enfriamiento económico. El mensaje es contundente: la Fed no tiene prisa.

La combinación de empleo sólido y discurso firme eleva los rendimientos, enfría las apuestas de flexibilización y presiona las valoraciones. El mercado no cae por debilidad, sino por fortaleza: cuanto mejor resiste la economía, más tiempo podrían mantenerse los tipos altos.