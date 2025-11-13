Conclusiones clave Los índices europeos muestran un comportamiento mixto.

El Dax 40 retrocede, mientras que el EuroStoxx 50 sube.

Los índices europeos registran resultados mixtos durante la primera parte de la sesión, con el EuroStoxx 50 subiendo un 0,07% mientras que el Dax 40 retrocede un 0,54%, lo que sugiere cautela entre los inversores ante la incertidumbre macroeconómica. Al mismo tiempo, el índice polaco Wig 20 sube un 0,5%. Los inversores se centran hoy en los resultados trimestrales de las empresas. Fuente: Plataforma de XTB Cotización del Dax 40 El Dax 40 se mantiene por encima de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico), la cual, tras superarla esta semana, volvió a convertirse en una importante barrera que indica una tendencia alcista a corto plazo para el selectivo. Mientras el Dax 40 siga por debajo de esta zona y de las medias móviles exponenciales de 100 y 200 días, la tendencia actual no corre peligro. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.