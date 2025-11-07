El Dax 40 cae por debajo de la media movil de 100 días

La última jornada de la semana en bolsa viene acompañada de importantes caídas en los índices europeos. El Euro Stoxx 50 baja un 0,7% mientras que el Dax 40 retrocede 9 décimas. La ruptura a la baja del Dax 40 podría desencadenar mayores ventas.

Fuente : Plataforma de XTB

Cotización del Dax 40

El Dax 40 ha caído por debajo de la media móvil exponencial de 100 días (curva morada en el gráfico). Este escenario provoca que se revierta la tendencia alcista de medio plazo, y crea las bases para nuevas caídas hasta la media móvil exponencial de 200 días (curva dorada), nivel que el mercado puso a prueba en el mes de abril, en la que fue la mayor caída del año debido al pánico relacionado con la política arancelaria de EE. UU.

Noticias corporativas en Europa

Hensoldt (HAG.DE) presentó sólidos resultados para los primeros nueve meses de 2025, con un EBITDA ajustado que aumentó un 13% interanual, alcanzando los 211 millones de euros. Los ingresos de la compañía crecieron un 12 % interanual, hasta los 1.540 millones de euros, y su cartera de pedidos aumentó un 9 %, hasta los 7.100 millones de euros. La compañía también registró un incremento en el valor de los nuevos pedidos, que ascendieron a 2.020 millones de euros, lo que representa un notable aumento del 8,7 % interanual. La dirección prevé un margen EBITDA de al menos el 18 % para el ejercicio, con unos ingresos proyectados de aproximadamente 2.500 millones de euros. La compañía también confirmó sus objetivos a largo plazo y mantiene una elevada ratio de pedidos sobre facturación de entre 1,6 y 1,9x, lo que refuerza las perspectivas para los próximos años. Las acciones de la compañía suben un 4%.

Salzgitter (SZG.DE) sube casi un 3% tras la última actualización de JPMorgan, que elevó su recomendación de "infraponderar" a "neutral", fijando un precio objetivo de 28,50€, un 5,5% por encima del precio actual. Este cambio en la calificación refleja la disminución de la preocupación por los riesgos a corto plazo y la estabilización de los resultados. La compañía se prepara para la publicación de sus próximos resultados financieros el 10 de noviembre.

Monte Paschi (BMPS.IT) ha sorprendido gratamente a los inversores al presentar un beneficio neto trimestral de 474 millones de euros, un 17% más interanual, superando ampliamente las previsiones de los analistas. Los ingresos alcanzaron los 999,7 millones de euros, gracias en gran medida al fuerte crecimiento de los ingresos por comisiones (+7,4% interanual) y a una disminución del 18% en las provisiones para pérdidas crediticias. Estos resultados ya reflejan los efectos de la consolidación con Mediobanca, mientras que el impacto total de esta adquisición se verá reflejado en los resultados del cuarto trimestre. El banco planea anunciar una nueva estrategia en el primer trimestre de 2026. Sus acciones suben un 2%.

Daimler Truck (DTG.DE) tuvo un tercer trimestre más débil: el EBIT ajustado finalizó en los 716 millones de euros, lo que supone una disminución del 40% interanual, situándose por debajo de las previsiones de los analistas. El descenso se debe principalmente a las importantes dificultades en el mercado norteamericano, donde los clientes siguen siendo cautelosos por la debilidad del mercado de transporte de mercancías y la incertidumbre regulatoria. El único aspecto positivo fue el desempeño del segmento Mercedes-Benz, con un EBIT que aumentó un 12% interanual hasta los 319 millones de euros. Los ingresos de todo el grupo cayeron un 14% interanual hasta los 10.590 millones de euros, aunque el segmento de autobuses registró un aumento del 14% en sus ingresos. La compañía mantiene sus objetivos financieros para el año completo y prevé ventas de entre 410.000 y 440.000 vehículos y un flujo de caja libre de entre 1.500 y 2.000 millones de euros.