El Ibex 35 sube a falta de sesión en Wall Street

- El Ibex 35 sube ligeramente
El Ibex 35 se anota una sesión tranquila con leves subidas y un comportamiento en Europa bastante pausado. Las bolsas americanas están hoy cerradas por el Día de Acción de Gracias, por lo que entre esto y la falta de referencias macro, los inversores han tenido una jornada de pocos movimientos.
Movimientos en el Ibex 35
Acciona Energía ha repuntado más de un 2% después de que haya vendido su participación en dos activos en Sudáfrica a Cennergi. Esto permitirá a la empresa anotarse una plusvalía de unos 65 millones de euros. En cualquier caso, lo destacable es que la empresa continúa la estrategia de reorganización desinvirtiendo en activos donde ya no ve potencial para liberar recursos que le permitan invertir en otros proyectos. Indra es otra de las que ha cerrado con subidas de alrededor del 2%, en una semana marcada por la junta de accionistas donde se decidirá sobre la compra de Hispasat a Redeia.
En la parte baja del Ibex nos encontramos a ArcelorMittal, que está experimentando días volátiles por las negociaciones de la UE con Estados Unidos para la reducción de aranceles al acero. En el caso de hoy, los sindicatos del grupo han protestado en París, exigiendo su nacionalización, lo que supone otro foco de problemas para la siderúrgica. Otros valores como Naturgy o Bankinter también han copado la parte baja, aunque con descensos leves.
Otros movimientos
En Europa el ánimo ha sido similar. El DAX ha conseguido subir alrededor de un 0,3%. Precisamente en Alemania ha destacado Puma, que ha repuntado más de un 15% después de que se haya hablado en los círculos financieros sobre el interés de Anta Sport por comprar la compañía. Este tipo de operaciones tiene sentido en un contexto como el actual, donde el segmento de moda deportiva muestra debilidad por el flojo consumo y deja oportunidades interesantes para las compañías con capacidad de compra. Además, esto también permitiría a la familia Pinault (propietaria del 29% de Puma o del 43% de Kering) hacer caja para enfrentarse a una deuda no consolidada de más de 7.000 millones de euros ante unos dividendos más bajos de sus empresas.
El oro se ha dejado un 0,2% en la sesión de hoy, mientras que el crudo ha repuntado medio punto porcentual. El que ha tenido una buena sesión es bitcoin, pero sigue mostrando bastante debilidad.
