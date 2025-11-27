Las acciones de Indra repuntan un 2,1%. ¿Por qué sigue subiendo?

Indra y S2Grupo han firmado un acuerdo estratégico para desarrollar de forma conjunta capacidades avanzadas de combate en el ciberespacio y de ciberdefensa, con el objetivo de proteger mejor las plataformas, sistemas y programas militares y reforzar la soberanía tecnológica española y europea en este ámbito.

Las compañías han suscrito un memorando de entendimiento (MoU) que establece una alianza formal para desarrollar soluciones avanzadas de ciberdefensa y capacidades de combate en el ciberespacio, considerado ya el quinto dominio de la defensa.

El acuerdo se centra en proteger sistemas de armas, plataformas terrestres, navales y aéreas, así como sistemas de mando y control, comunicaciones y cadenas logísticas frente a ciberamenazas cada vez más sofisticadas, muchas de ellas ligadas a Estados.

Objetivos de la alianza

El objetivo declarado es fortalecer la soberanía tecnológica nacional y dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades “plenamente europeas”, reduciendo dependencia de proveedores no europeos en un contexto de guerra híbrida y ciberataques persistentes.

La alianza complementa las capacidades actuales de Indra en sistemas de defensa y simulación con la tecnología y experiencia de S2Grupo en ciberseguridad y ciberinteligencia, pasando de un enfoque defensivo clásico a una ciberdefensa activa y orientada al combate digital.

S2Grupo es una compañía española especializada en ciberseguridad, ciberinteligencia y protección de infraestructuras críticas, con tecnología propia y fuerte foco en soberanía digital y proyectos como el llamado “Ciberescudo Nacional”.

Implicaciones para defensa y geopolítica

Para las Fuerzas Armadas, el acuerdo refuerza la resiliencia de sus sistemas IT y OT frente a ataques avanzados, facilita operaciones militares en el ciberespacio y apoya la autonomía estratégica de España y de la UE en plena escalada de la guerra híbrida y el espionaje digital. A nivel industrial, la alianza refuerza el ecosistema español de ciberdefensa, posiciona mejor a Indra y S2Grupo en contratos nacionales e internacionales y se alinea con la agenda europea de soberanía tecnológica y reducción de dependencias en capacidades críticas.

Cotización de Indra

Fuente : Plataforma de XTB

Con motivo de este último acuerdo alcanzado por Indra, sus acciones repuntan un 2,1%. El incremento acumulado durante el 2025 alcanza el 164%.

