El Dax 40 corrige despues de Semana Santa

Los mercados reanudan la actividad habitual tras las vacaciones de Semana Santa. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan al alza. Sin embargo, observamos un clima ligeramente diferente en Europa, ya que las caídas observadas ayer en Wall Street se están consolidando hoy al otro lado del Pacífico. El Dax 40 alemán cae actualmente un 0,71%, mientras que el CAC 40 francés baja un 0,73 %. Los eventos más importantes del día serán los resultados trimestrales de Tesla y SAP. Los datos macroeconómicos del mercado laboral polaco, los numerosos discursos de banqueros de la FED y el BCE (incluida Lagarde) y el índice de precios industriales de Canadá. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Distribución de los resultados de hoy de las empresas europeas. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40, cae un 0,47% hoy en términos intradía. El contrato se mantiene cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días (línea morada) y de los máximos locales del 9 y 10 de abril, que constituyen un punto de resistencia técnica. Fuente: xStation Noticias de empresas: Las acciones de Novo Nordisk (NOVOB.DK) cayeron el martes después de que Eli Lilly (LLY.US) anunciara los resultados de una nueva píldora que podría igualar el potencial de pérdida de peso de las exitosas inyecciones del gigante danés. Novo Nordisk y Eli Lilly dominan actualmente el mercado de la pérdida de peso, pero sus medicamentos se administran mediante inyecciones. Ambas compañías están trabajando en versiones en píldora que, según se afirma, son más cómodas para los pacientes, además de más fáciles de transportar y almacenar, ya que no requieren refrigeración. El medicamento de Lilly ayudó a los pacientes a perder un promedio del 7,9% de su peso corporal con la dosis más alta. Las acciones de Novo Nordisk cayeron hasta un 9,8% en las primeras horas del mercado europeo. Fuente: xStation Las acciones de L’Oréal (OR.FR) subieron un 3,6% después de que el crecimiento de las ventas comparables del fabricante de cosméticos superara las expectativas de los analistas. Los inversores también se tranquilizaron ante los comentarios relativamente positivos del director ejecutivo de la compañía, quien prevé un crecimiento de las ventas y los beneficios en el ejercicio fiscal. Resultados de L'Oréal del primer trimestre Ventas comparables +3,5 %, estimado +1,26 %

Ventas comparables de productos de consumo +2,3 %, estimado +1,44 %

Ventas comparables en Norteamérica -3,8 %, estimado -0,64 %

Ventas comparables en el Norte de Asia +6,9 %, estimado -3,01 %

Ventas comparables en Europa +4,3 %, estimado +2,53 %

Ventas comparables en el Sur de Asia Pacífico, Oriente Medio, Norte de África y África Subsahariana +10,4 %, estimado +8,45 %

Ventas comparables en Latinoamérica +7,9 %, estimado +6,77 %

Impacto del tipo de cambio +0,4 %

Ventas: 11.730 millones de euros, +4,4 % interanual, estimado 11.450 millones de euros ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

