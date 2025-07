El Ibex 35 se acelera al terminar la sesión

El Ibex 35 se acelera al final de la jornada y termina con subidas de alrededor del 0,8%. Aunque ha empezado con dudas, el selectivo español ha terminado teniendo un mejor comportamiento que el resto de índices europeos e incluso a la par que los americanos. Las pocas compañías en la parte baja de la tabla y el repunte del sector bancario han marcado la sesión. Movimientos en el Ibex 35 En la parte alta de la tabla volvemos a ver a las compañías renovables. Las acciones de Acciona Energía y Solaria se han anotado subidas de alrededor del 3,5% y del 5% respectivamente. El principal motivo ha sido una ley de renovables aprobadas en el Senado de Estados Unidos más laxa de lo que se esperaba. En concreto se extenderá el plazo de las subvenciones, lo que beneficia a todas las compañías que operan en ese mercado. En el caso de Acciona Energía, destina casi la mitad de sus inversiones a Norteamérica, mientras que Solaria no tiene presencia en el país pero se ha dejado llevar por la tendencia de todo el sector a nivel europeo. La banca también ha terminado la sesión teniendo un buen desempeño, con Unicaja como una de las protagonistas. El motivo de las subidas del sector bancario es que en las actas de la última reunión del BCE publicadas hoy se afirma que los tipos de interés ya están en terreno neutral, lo que significa que a priori no hay intención de seguir bajando los tipos oficiales. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por la parte baja de la tabla hemos tenido pocos protagonistas. Acerinox se ha dejado un 1,3% y está experimentando una alta volatilidad en los últimos días por la incertidumbre sobre el sector del acero inoxidable. Cellnex y ArcleorMittal también se han ubicado en la parte baja de la tabla. Otros mercados En Estados Unidos hemos tenido un informe de NFP mejor de lo esperado, por lo que ya van 3 meses en los que tenemos un mal informe de ADP pero uno bueno de NFP. Sin embargo, hay que señalar que la creación del empleo privado se quedó en junio en los 74.000 puestos, frente a los 105.000 esperados. Por su parte, el dato principal ha reportado 37.000 empleados más de lo esperado e incluso se supera el mes anterior. En cualquier caso, seguimos viendo discrepancias de datos, con un salario por hora que ha crecido menos de lo esperado y que junto al resto de datos nos hace pensar que veremos ralentización económica más allá de la ahora vista en Estados Unidos cuando se normalice la situación con los aranceles. Los índices han reaccionado al alza y las subidas son cercanas al 1% tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100. En Europa, el FTSE 100 inglés ha subido medio punto porcentual, a pesar de que continúan las dudas fiscales en el país británico. De hecho, los bonos gubernamentales han recuperado hoy parte de las caídas sufridas en la sesión de ayer. El oro sigue con dudas y retrocede un 0,8%, mientras que el bitcoin se ha quedado plano. El petróleo ha caído alrededor de un 1%, con el Brent por encima de los 68$. El dólar ha recuperado algo de terreno, pero sigue por encima de la cota de los 1,17 dólares por euro.

