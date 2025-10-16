El Dax 40 corrige una décima

- El optimismo va a más durante la sesión
- Nestlé avanza tras la promesa de despedir a 16.000 trabajadores.
- Los discursos de la Fed y el BCE impulsarán los mercados en la última parte del día.
A pesar de las ligeras caídas iniciales en los principales índices, los inversores están recuperando gradualmente el optimismo. Cabe destacar los sólidos resultados trimestrales publicados por TSMC, Nestlé y Sartorius, que reforzaron la confianza del mercado. Tras el cierre de la sesión, tres grandes empresas escandinavas: Industrivärden, Investor y Nordea Bank presentarán sus informes trimestrales. Los resultados de estas empresas podrían tener un impacto significativo en la confianza en la región.
El sector que más contribuye al crecimiento actual es la industria, mientras que el sector salud arrastra los índices a la baja.
Informes económicos
Las actualizaciones sobre las balanzas comerciales de los países de la Unión Europea confirmaron los superávits de exportación vigentes. En la segunda mitad del día, los inversores seguirán de cerca los discursos de Fed y BCE. El mercado también estará atento al informe de la EIA sobre los inventarios de petróleo, que podría influir en la dirección futura de los precios de las materias primas y en la confianza del mercado. Se esperan descensos moderados en los inventarios.
Cotización del Dax 40
Los compradores muestran una debilidad significativa a medida que el precio desciende visiblemente por debajo de la zona y lucha por mantenerse por encima. Actualmente, el precio se encuentra cerca del nivel de FIBO 38,2 y por debajo de este nivel puede contar con el soporte de la EMA 50 y FIBO 50, nivel hacia el que se dirige actualmente. Para los compradores, es esencial superar el nivel de FIBO 23,6 para recuperar la iniciativa en el gráfico.
