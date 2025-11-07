Resumen diario: el gobierno sigue cerrado, el mercado cae y las criptomonedas se recuperan

El cierre de la semana no trae mejoras en el sentimiento del mercado estadounidense; por el contrario, el pesimismo se profundiza.

El Nasdaq 100 retrocede cerca de un 2% , mientras que el Russell 2000 y el S&P 500 caen algo más del 1% . El Dow Jones muestra un mejor desempeño relativo, limitando su caída al 0,5% .

retrocede cerca de un , mientras que el y el caen algo más del . El muestra un mejor desempeño relativo, limitando su caída al . Los datos de la Universidad de Michigan reflejaron un fuerte deterioro en la confianza del consumidor . El índice que evalúa la situación actual registró una caída particularmente pronunciada, sorprendiendo al mercado y consolidando una tendencia claramente negativa.

reflejaron un . El índice que evalúa la situación actual registró una caída particularmente pronunciada, sorprendiendo al mercado y consolidando una tendencia claramente negativa. Kevin Hassett , uno de los principales asesores económicos de la Casa Blanca, señaló que el impacto del cierre del gobierno sobre la economía es “mucho peor de lo esperado”.

, uno de los principales asesores económicos de la Casa Blanca, señaló que el impacto del sobre la economía es “mucho peor de lo esperado”. Debido a la escasez de recursos y personal , la FAA redujo el tráfico aéreo en Estados Unidos en un 4% . Si no se alcanza un acuerdo de financiamiento, el recorte aumentará al 6% el jueves.

, la redujo el tráfico aéreo en Estados Unidos en un . Si no se alcanza un acuerdo de financiamiento, el recorte aumentará al el jueves. En Europa, el panorama es algo menos negativo. Los principales índices caen alrededor de un 1,5% , con España y Polonia liderando las pérdidas, mientras que el DAX 40 y el FTSE 100 limitan los descensos al 0,5% . El CAC 40 logra un leve avance del 0,3% .

caen alrededor de un , con liderando las pérdidas, mientras que el y el limitan los descensos al . El logra un leve avance del . En el mercado de materias primas , la actividad se mantiene limitada pese a las caídas generalizadas de los índices. Los contratos de café suben cerca de un 4% , mientras que el cacao y el trigo bajan un 3% y un 1,5% , respectivamente.

, la actividad se mantiene limitada pese a las caídas generalizadas de los índices. Los suben cerca de un , mientras que el y el bajan un y un , respectivamente. Los metales preciosos muestran ligeras alzas: el oro avanza un 0,6% , superando nuevamente el nivel de 4.000 dólares por onza , mientras que el paladio y el platino ganan un 1,2% cada uno.

muestran ligeras alzas: el avanza un , superando nuevamente el nivel de , mientras que el y el ganan un cada uno. El mercado de criptomonedas se mantiene firme y logra aislarse de las caídas bursátiles. El Bitcoin sube un 1,2% y recupera los 100.000 dólares , mientras que el Ethereum avanza más del 3% . Algunos tokens de menor capitalización registran incrementos de varios puntos porcentuales.

se mantiene firme y logra aislarse de las caídas bursátiles. El sube un y recupera los , mientras que el avanza más del . Algunos tokens de menor capitalización registran incrementos de varios puntos porcentuales. En el mercado Forex , el dólar estadounidense es el más débil entre las principales divisas, con caídas frente al euro (-0,2%) y al franco suizo (-0,2%) . El dólar canadiense y la libra esterlina muestran fortaleza relativa.

, el es el más débil entre las principales divisas, con caídas frente al y al . El y la muestran fortaleza relativa. Airbnb publicó resultados que superaron las expectativas de ingresos; sin embargo, el beneficio por acción (BPA) decepcionó y los márgenes se vieron presionados por deducciones fiscales e inversiones. Entre los factores alentadores destaca la expansión hacia los mercados asiáticos y sudamericanos, junto con el desarrollo de soluciones de pago a plazos.

publicó resultados que superaron las expectativas de ingresos; sin embargo, el decepcionó y los márgenes se vieron presionados por deducciones fiscales e inversiones. Entre los factores alentadores destaca la expansión hacia los mercados asiáticos y sudamericanos, junto con el desarrollo de soluciones de pago a plazos. Por su parte, Take-Two anunció el aplazamiento del lanzamiento de GTA 6, lo que provocó una fuerte caída en el precio de sus acciones.

