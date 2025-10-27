El Dax 40 en el soporte de 24.200 puntos

- El Dax 40 corrige un 0,15%
Los mercados europeos comienzan la semana con tono mixto, con el índice STOXX Europe 600 subiendo un 0,1% intradía.
El impulso en Europa se debe principalmente a la renovada esperanza de un avance en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, después de que Donald Trump expresara su confianza en que un acuerdo está cerca.
Esta semana es una de las más importantes del año debido a la concentración de eventos económicos clave. La Fed, el Banco de Japón, el Banco de Canadá y el BCE tomarán decisiones de política monetaria. La temporada de resultados también cobra impulso, con la publicación de resultados trimestrales por parte de importantes empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft, Apple, Meta y Alphabet.
En términos sectoriales, las acciones tecnológicas y financieras lideran las subidas, mientras que los sectores de atención médica y consumo básico tienen un desempeño inferior.
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
Cotización del Dax 40
El Dax 40 baja un 0,15% hasta los 24.206 puntos, y se mantiene en un rango de consolidación de las últimas semanas. Para los alcistas, el soporte clave es el nivel de 24.000 puntos, mientras que la siguiente resistencia a atacar se sitúa en los 24.600 puntos.
Fuente : Plataforma de XTB
