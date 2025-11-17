▶️¿Qué hay detrás de los resultados de la banca española?

Conclusiones clave La banca española ha experimentado una caída del beneficio neto en el 3T2025

¿Qué ocurre con la cartera crediticia?

La banca española ya terminó su presentación de resultados la semana pasada pero el mercado prestó más atención a las cifras de los 9 meses del 2025 que en las de los resultados del tercer trimestre del año, que es donde se lee mejor la situación actual del sector. ¿Qué esconden los resultados de la banca española? Puedes encontrar los análisis de los resultados de manera individual pinchando aquí: Bankinter

Santander

BBVA

CaixaBank

Unicaja

Sabadell

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.