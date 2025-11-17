Conclusiones clave Warren Buffett ha aumentado su posición en Alphabet y reducido su participación en Apple.

La euforia alrededor de las grandes tecnológicas se revierte mientras aumenta el miedo a una posible burbuja de la IA.

El tercer trimestre de 2025 trajo consigo cambios espectaculares en la asignación de capital de los fondos de cobertura, revirtiendo la euforia que rodeaba a las siete empresas tecnológicas más importantes del mercado. Warren Buffett realizó una jugada extraordinaria, aumentando su posición en Alphabet en 17,9 millones de acciones (4.900 millones de libras esterlinas), al tiempo que redujo su participación en Apple en un 15% y vendió 37,2 millones de acciones de Bank of America. ¿Se avecina una burbuja de la IA? Según datos de casi 909 fondos de cobertura encuestados, el sector tecnológico mantuvo su posición de liderazgo (26% de las carteras) en términos de asignación de capital. Sin embargo, cabe destacar que 145 fondos redujeron sus posiciones en Apple, mientras que solo 118 las aumentaron, y CoreWeave experimentó un desplome de 5.830 millones de dólares, la mayor caída en la exposición de los fondos en todo el mercado en términos de valor de transacción. NVIDIA sigue siendo un gigante con una posición valorada en 56.500 millones de dólares, y el aumento de 10.640 millones de dólares en su valor confirma el fuerte interés en la compañía, dados sus resultados y proyecciones futuras. CoreWeave, una de las principales empresas de infraestructura de IA del estado, ha reducido su previsión de ingresos para 2025 de 5350 millones de dólares a entre 5050 y 5150 millones, debido a retrasos por parte de proveedores externos y limitaciones energéticas. El director ejecutivo, Michael Intrator, reconoció la frustración del sector: todo el ecosistema de IA sufre interrupciones en la cadena de suministro, escasez de potencia informática y retrasos en la conexión a la red eléctrica. El rechazo de la adquisición por parte de Core Scientific y la simultánea caída del margen de beneficio operativo de CoreWeave, del 6,5 % previsto al 4 %, evidencian una combinación peligrosa y los riesgos que se avecinan. Fuente: estudio propio, XTB Research basado en datos 13F. Empresas seleccionadas.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.