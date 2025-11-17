Quantum Computing tras resultados: ¿avance cuántico real?

Quantum Computing es, como su nombre sugiere, una compañía dedicada al desarrollo de tecnología cuántica, en particular computación cuántica. En las últimas semanas, las empresas del sector han sufrido caídas significativas tras un largo periodo de alzas apoyadas en fundamentos inestables. El ajuste de expectativas y la presión de compañías como Google han llevado a una depreciación superior al 50% en el sector. Muchos inversores habían descartado por completo este mercado, pero los últimos resultados de Quantum Computing podrían indicar que se apresuraron.

La compañía publicó sus resultados del 3T del año fiscal 2025:

Los ingresos aumentaron a 384.000 USD , más del triple interanual y muy por encima de las expectativas del mercado (125.000 USD).

La compañía registró un EPS positivo de 0,01 USD , frente al EPS esperado de –0,06 USD , evitando así un resultado negativo.

El margen bruto subió de forma notable hasta 33%, desde el 9% del año previo.

La situación de la empresa comienza a asemejarse al modelo de negocio objetivo al que aspiraba. Uno de los anuncios más relevantes es que, según la compañía, recibieron contacto de “uno de los 5 mayores bancos estadounidenses” para la venta de soluciones de ciberseguridad cuántica, lo que demuestra que actores de gran tamaño ven un beneficio real en integrar este tipo de tecnología.

Al cierre de la sesión del viernes, la acción retrocedió más de 4%, lo que puede interpretarse como resultado del sesgo de riesgo negativo de la última semana y toma de beneficios. Algunos inversores también muestran inquietud por el aumento de los costos, que se han duplicado; según la empresa, esto se relaciona con investigación y expansión, factores que deberían impulsar la valoración en los próximos trimestres.

Sin embargo, al inicio de la semana, la compañía recupera terreno con fuerza, avanzando más del 10% en la sesión del lunes.

Quantum Computing (D1)

Fuente: xStation5