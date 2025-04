El Dax 40 en un soporte clave 📉

Las acciones europeas prolongan sus ca铆das, iniciadas tras el anuncio de cambios arancelarios a las importaciones de autom贸viles en EE. UU. Los inversores esperan con ansias el 2 de abril, fecha en la que se prev茅n nuevos cambios arancelarios. El mi茅rcoles se celebrar谩 el llamado "D铆a de la Liberaci贸n en Estados Unidos", del que el presidente Trump lleva semanas hablando y en el que pretende anunciar un paquete de cambios arancelarios a gran escala. Por lo tanto, los cambios anunciados en los aranceles sobre autom贸viles podr铆an ser solo un anticipo de futuras modificaciones. Algunos incluso creen que este d铆a podr铆a pasar a la historia como el momento que marca el fin de una era que se extiende desde la Segunda Guerra Mundial: la era del comercio global mayoritariamente liberal. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El DAX 40 cae actualmente un 1,9% mientras que el CAC 40 baja un 1,80%. El mercado polaco presenta un comportamiento negativo, con ca铆das que alcanzan el 2,1%. 聽 Cotizaci贸n del Dax 40 El Dax 40 cae un 1,90% intrad铆a y est谩 probando un soporte t茅cnico clave, definido por la media m贸vil exponencial (EMA) de 50 d铆as (l铆nea azul en el gr谩fico) y el m铆nimo local de consolidaci贸n de finales de febrero y marzo. El factor clave para analizar el posible comportamiento del 铆ndice es si se situa por debajo del soporte mencionado. Noticias corporativas聽 Para los mercados, el principal factor que impulsa la volatilidad siguen siendo los aranceles impuestos al sector automotriz. Si bien la semana pasada se public贸 informaci贸n espec铆fica sobre este tema, este sector sigue siendo el que m谩s pesa en las bolsas europeas. UniCredit (UCG.IT), el segundo banco m谩s grande de Italia, ha recibido la aprobaci贸n del Banco Central Europeo para una oferta de compra de su rival m谩s peque帽o, Banco BPM (BAMI.IT), por 14聽000 millones de euros. La empresa alemana DHL (DHL.DE) adquiere la empresa estadounidense de log铆stica Cryopdp. RWE (RWE.DE) vende participaciones minoritarias en parques e贸licos marinos alemanes y daneses por 1400 millones de euros. Las acciones de la compa帽铆a caen actualmente un 0,5聽% en medio de una ola de ventas generalizada en el mercado. Fuente: Bloomberg Financial LP

