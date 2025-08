El Ibex 35 ha cerrado la jornada con un avance del 0,2%, situándose en los 14.417 puntos, y desmarcándose así de la tónica negativa que ha predominado en las principales bolsas europeas, muchas de las cuales finalizaron en rojo. El comportamiento positivo del índice español se ha visto respaldado por los sólidos resultados de varias de sus compañías, especialmente del sector bancario. Movimientos en el Ibex 35 El gran protagonista del día ha sido BBVA, cuyas acciones se dispararon un 9% al inicio de la sesión tras la publicación de unos resultados trimestrales muy favorables. La entidad ha registrado un beneficio neto de 5.447 millones de euros, impulsado por unos ingresos recurrentes robustos y una evolución positiva tanto del margen de intereses como de las comisiones. Estas cifras refuerzan la buena salud del sistema financiero español, ya apuntada por los informes anteriores de otros bancos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la misma línea, Banco Sabadell ha mantenido su tendencia alcista, reforzado por la recuperación de la confianza de los inversores. El sector bancario consolida así su posición como uno de los principales motores del Ibex en los últimos días. Otro de los valores destacados ha sido IAG, que ha subido un 4% ante las expectativas generadas por la inminente presentación de resultados prevista para mañana. Pese a los desafíos recientes, como los aranceles y el aumento en los costes de materias primas, el sector aéreo parece estar recuperando impulso y se esperan cifras positivas. Merlin Properties también ha sorprendido positivamente al mercado, superando previsiones gracias al sólido rendimiento de sus centros de datos y al buen momento que vive el sector inmobiliario. La compañía continúa expandiendo su cartera de activos tecnológicos con la ambición de consolidarse como un referente en este nicho emergente. En contraste, Fluidra y ArcelorMittal han liderado las caídas del selectivo. Ambas compañías se han visto penalizadas tras presentar unos resultados por debajo de lo esperado, además de verse afectadas por el impacto negativo de los aranceles sobre la energía y el acero. Se prevé que estas medidas lleven a un aumento de precios que podría trasladarse a los consumidores, y esta tendencia podría extenderse a otros sectores sensibles. Otros mercados En Wall Street, el Nasdaq 100 ha marcado nuevos máximos históricos, impulsado por los excelentes resultados de gigantes tecnológicos como Microsoft y Meta, que han superado ampliamente las expectativas. Tras un periodo de incertidumbre sobre el retorno de la inversión en inteligencia artificial, este trimestre marca un punto de inflexión: la IA demuestra su potencial y consolida su papel clave en el futuro del sector. Visa también ha brillado con cifras que superaron las previsiones, gracias al aumento del consumo, mientras que OpenAI ha duplicado sus ingresos con ChatGPT, que ya alcanza los 700 millones de usuarios activos semanales. En los mercados de materias primas, el petróleo ha caído un 1,6%, mientras que el oro y el bitcoin han registrado subidas superiores al 0,5%. La criptomoneda mantiene su senda alcista y se acerca nuevamente a sus máximos históricos. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.



