El Dax 40 en zona de máximos

Los mercados europeos muestran un sentimiento alcista, con una mayoría de índices cotizando en territorio positivo. El austríaco lidera las subidas (+1,08%), seguido del FTSE MIB italiano (+0,94%) y el Wig 20 polaco (+0,85%). El FTSE 100 inglés (+0,35%), el Eurostoxx 50 (+0,28%) y el Ibex35 (+0,24%) mantienen subidas moderadas. Fuente: Bloomberg Financial LP Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Cotización del Dax40 El Dax 40 cotiza en su máximo histórico. Los alcistas intentarán mantenerse por encima del máximo anterior de 22.000, mientras que los bajistas pueden apuntar a una nueva prueba del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, que coincide con la media móvil simple (SMA) de 30 días. En caso de una corrección más significativa, podría entrar en juego el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, que coincide con la media móvil simple de 50 días. El RSI está mostrando signos de pérdida de impulso alcista en la zona de sobrecompra, lo que podría indicar cautela. Mientras tanto, el MACD sigue favoreciendo a los alcistas Noticias corporativas del Dax 40 Las acciones de Rheinmetall (RHM.DE) suben por las perspectivas de gasto en defensa en Europa - Las acciones del fabricante alemán de defensa subieron hasta un 11% en las operaciones de Frankfurt, lo que supone su mayor incremento en más de dos años. El aumento se produce en medio de las discusiones sobre un nuevo e importante paquete de gasto en defensa en Europa, y las acciones han duplicado su valor durante el año pasado. El director ejecutivo Armin Papperger se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para hablar sobre la expansión de las operaciones en Ucrania, en particular en relación con la producción de municiones de 155 mm. La posible iniciativa de defensa europea, que se espera que se anuncie después de las elecciones alemanas del 23 de febrero, podría acelerar los planes de expansión de la capacidad de producción de Rheinmetall.

Commerzbank (CBK.DE) amplía su acuerdo con Visa. El banco alemán ha firmado una alianza estratégica a largo plazo con Visa para mejorar su oferta de pagos con tarjeta, con planes de emitir tarjetas de débito y crédito Visa a partir de 2026. Al mismo tiempo, Oddo BHF elevó su precio objetivo de 18,5 a 22,5 euros, manteniendo una calificación de "outperform". La mejora refleja un sólido desempeño operativo y una perspectiva positiva a mediano plazo, con analistas que proyectan un ROE superior al 11% en 2026 y un rendimiento total promedio de aproximadamente el 15% durante 2025-26. Las acciones del banco cotizan actualmente a 0,8 veces el valor contable de 2024. La carrera electoral alemana se intensifica una semana antes de la votación : Las últimas encuestas muestran que la CDU lidera con un 30%, seguida de AfD con un 20%, SPD con un 15% y Verdes con un 13%. El segundo debate televisivo en el que participaron los candidatos Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Alice Weidel (AfD) y Robert Habeck (Verdes) abordó cuestiones clave como la inmigración, la economía y el gasto en defensa. Un estudio del instituto Ifo reveló importantes déficits de financiación en los programas de la CDU (96.700 millones de euros) y la AfD (154.600 millones de euros) en comparación con los planes casi totalmente financiados del SPD y los Verdes. Con más de una cuarta parte de los votantes aún indecisos, el resultado de las elecciones podría dar lugar a complicadas negociaciones de coalición, lo que podría afectar a la política fiscal y la competitividad de Alemania. Fuente: Bloomberg Financial LP

