El DAX 40 registra una sesión más suave en el día de hoy. El sector financiero se encuentra bajo presión relativa, mientras que el sector automovilístico se mantiene firme, junto con Rheinmetall, que avanza tras el ataque nocturno de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania. En el resto de Europa, el CAC 40 y el FTSE 100 suben cerca del 0,7%, mientras que el WIG20 polaco también avanza alrededor del 0,7%. Cabe destacar que el índice apenas reaccionó a los informes de que Moscú utilizó un misil balístico de alcance intermedio (IRBM) Oreshnik a pocas decenas de kilómetros de la frontera con Polonia. Se dice que el misil tuvo como objetivo un depósito subterráneo de gas, lo que podría causar cortes de calefacción y electricidad en el oeste de Ucrania.

Los ataques rusos no afectan al DAX 40

La última oleada de ataques rusos sugiere que Moscú aún pretende buscar una solución en el campo de batalla, a pesar de las crecientes pérdidas de personal. Ayer, el Kremlin rechazó los términos de un acuerdo negociado por la llamada "Coalición de la Voluntad" con el presidente ucraniano Zelenski. Como resultado, el sector de defensa europeo ha encontrado hoy un nuevo impulso para las subidas.

En Europa, la atención de los inversores se centra ahora en el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que se publicará a las 14:30, así como en la decisión del Tribunal Supremo estadounidense sobre los aranceles comerciales. El fallo podría conocerse alrededor de las 18:00 pero la hora no es exacta. El consenso del mercado sugiere que, incluso si el tribunal no invalida los ingresos recaudados por los aranceles existentes, podría endurecer el marco legal y dificultar que futuras administraciones estadounidenses utilicen la política comercial de la misma manera.

Morgan Stanley rebaja la calificación de Hannover Re

Morgan Stanley rebajó la calificación de Hannover Re a "mantener" y fijó un precio objetivo de 270 €, lo que implica un potencial de subida de aproximadamente el 10% con respecto a los niveles actuales. A pesar de que el objetivo sugiere un potencial alcista, la acción ha bajado considerablemente hoy, y la confianza en el sector financiero alemán se mantiene, en general, cautelosa.

Rheinmetall: el impulso regresa, pero se forma un posible patrón bajista

Rheinmetall ha iniciado una nueva etapa alcista, pero el gráfico también está empezando a esbozar una formación de cabeza y hombros potencialmente bajista, que podría volverse relevante si el movimiento actual pierde impulso.

Porsche sube a pesar de la rebaja de Barclays

Las acciones de Porsche AG suben incluso después de que Barclays rebajara la calificación de la acción de "mantener" a "Infraponderar" y redujera su precio objetivo de 42,50€ a 40€. Barclays argumenta que la valoración es la clave. Porsche cotiza actualmente a un PER superior a 20x según las previsiones para 2026, mientras que BMW y Mercedes-Benz, que también aspiran a márgenes de alrededor del 10% a medio plazo, cotizan a valoraciones significativamente inferiores.

El banco también destaca el riesgo de volumen. En su opinión, el ciclo de renovación de modelos solo comenzará a impulsar significativamente las ventas en 2 a 4 años, lo que creará una brecha de producto en un punto sensible del ciclo. Barclays señala que no se esperan lanzamientos clave de nuevos SUV ICE/PHEV hasta 2027/28 (segmento de gama media), mientras que otro SUV ICE premium podría no llegar hasta 2028/29. Esto supone un tiempo considerable en un entorno de demanda en desaceleración.

Barclays cree que las expectativas de volumen del mercado para 2027 podrían ser demasiado optimistas, especialmente considerando la retirada gradual prevista del Macan ICE en 2027 (similar a la de la serie 718, que finalizará en 2026).

El banco también cuestiona si Porsche puede alcanzar de forma realista su nuevo objetivo de margen a medio plazo del 10-15%, sugiriendo que alcanzar este nivel antes de 2028 podría ser improbable. Barclays enumera múltiples vientos en contra que podrían afectar los márgenes y los beneficios, incluidos menores volúmenes de ventas, aranceles estadounidenses persistentes, la necesidad de compensar aún más a los proveedores por las presiones de costes, la débil demanda en China, la presión de los impuestos relacionados con el lujo y un menor apetito por los vehículos eléctricos (BEV).

En resumen, el mensaje de Barclays es que Porsche aún se valora como una empresa con un crecimiento estable y elevado, y una trayectoria de margen clara, mientras que el banco ve demasiados obstáculos para que ese escenario se desarrolle sin contratiempos en los próximos años. A pesar de la rebaja, la acción está subiendo con fuerza y ​​se acerca a la prueba de la media móvil exponencial (EMA) de 200 períodos (EMA200), lo que sugiere una creciente presión para un posible cambio de tendencia.

Las acciones de TeamViewer suben a pesar de un pronóstico de ingresos más flojo para todo el año

TeamViewer publicó cifras preliminares de ingresos anuales, ligeramente inferiores al consenso de los analistas. A pesar de ello, la acción está subiendo y se encuentra entre las de mejor rendimiento del mercado alemán.

Ingresos preliminares del ejercicio 2025: 767 millones de euros frente a los 776,8 millones previstos

RRE preliminar del ejercicio 2025: aproximadamente 760 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual aproximado del 2% a tipo de cambio constante (proforma)

Las fluctuaciones cambiarias, en particular del EUR/USD, afectaron al RRE informado.

La previsión de margen EBITDA ajustado (proforma) para el ejercicio 2025 se mantiene sin cambios en torno al 44%.