El estado de ánimo en el mercado de valores alemán sigue siendo moderado hoy, aunque el índice de referencia, el Dax 40, fluctúa cerca de máximos históricos. Los inversores también conocieron datos de producción industrial sorprendentemente sólidos. La producción industrial de noviembre aumentó un 1,5% m/m, frente a las expectativas del 0,5% m/m y la lectura anterior del -1,0% m/m. Las exportaciones aumentaron un 2,1% m/m, frente a las expectativas del 2,0% m/m y la caída anterior del 2,8% m/m. Las importaciones cayeron inesperadamente un 3,3% m/m, con un aumento esperado del 0,7% m/m y con una caída anterior del 0,1% m/m Vale la pena mencionar que en septiembre tuvimos un aumento masivo en los pedidos de transporte, lo que probablemente en este momento proyecte una recuperación en la producción industrial. Sin embargo, desde septiembre, los pedidos han estado claramente disminuyendo. Cotización de Dax 40 Los contratos del Dax 40 están luchando por superar el promedio de 50 sesiones (línea naranja), lo que potencialmente abriría el camino para que los alcistas alcancen nuevos máximos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Acciones de Zalando Dentro de las empresas del Dax 40, una de las empresas que más movimientos está registrando es Zalando, cuyas acciones han bajado casi un 15% desde los máximos locales. Aun así, la acción aún podría experimentar un escenario de corrección de 1:1, con el precio alcanzando actualmente el rango inferior en un patrón potencialmente ascendente. Fuente: xStation5 Fuente: Bloomberg Finance L.P. Noticias de otras empresas del Dax 40 El medicamento Elinzanetant de Bayer (BAYN.DE) cumple con todos los objetivos primarios y secundarios del ensayo de fase III OASIS 4 para el tratamiento de los síntomas vasomotores moderados a severos causados ​​por el tratamiento del cáncer de mama. Sin embargo, las acciones están subiendo ligeramente y actualmente suben menos del 0,5 %. El perfil de seguridad del medicamento para 2024 52 parece ser consistente con los datos publicados previamente en mujeres posmenopáusicas con VMS.

Los resultados positivos del estudio OASIS 4 complementan los resultados positivos de los estudios OASIS 1, 2 y 3 y confirman aún más la eficacia y seguridad del medicamento Elinzanetant, informó la compañía. Por su parte, las acciones de Mercedes (MBG.DE) están perdiendo un 0,5%, aunque la división Mercedes-India de la compañía registró sus mejores ventas anuales de la historia en 2024. La compañía ahora planea lanzar 8 nuevos modelos en India, incluidos los eléctricos, después de que 14 modelos debutaran en 2024. En 2024, la compañía vendió 19.565 modelos en India; eso es un 12% más que las 17.408 unidades en 2023. Mercedes informó que el 25% de los vehículos vendidos en India el año pasado fueron modelos de alta gama. En la segunda mitad de 2024, sin embargo, el crecimiento del mercado en India se desaceleró al 2-3%, y las ventas de Mercedes aumentaron precisamente debido a la fuerte demanda de vehículos premium. Actualmente, la compañía está cumpliendo pedidos de 2.000 modelos en el mercado indio. Los directivos de Mercedes apuntan a circunstancias comerciales favorables en el país y un efecto cambiario positivo. Por otro lado, a la empresa le preocupan los riesgos geopolíticos y los aranceles. Las ventas de vehículos eléctricos de Mercedes en la India crecieron un 94% interanual en 2024; y la participación de todos los vehículos eléctricos en las ventas totales de Mercedes aumentó del 2,5% al ​​6%. Mercedes India tiene como objetivo abrir 20 nuevas salas de exposición en la India, frente a las 125 actuales, en 2025. El fabricante de automóviles logró vender 50.000 automóviles en la India en sus primeros 20 años; las ventas se han acelerado en los últimos años. Las acciones de Siemens AG caen Siemens (SIE.DE) ha obtenido cuatro contratos de infraestructura adicionales de HS2 Ltd, valorados en 670 millones de euros; los pedidos serán atendidos por Siemens Mobility como parte de la Rail Systems Alliance. Las acciones de la empresa están ganando menos del 0,2%. El trabajo incluirá el nuevo ferrocarril de alta velocidad del Reino Unido (ETCS) de Londres a West Midlands. La empresa ha formado una empresa con Costain Group PLC para proporcionar sistemas de energía de alto voltaje. Las dos empresas también mantendrán y operarán el sistema durante al menos siete años; Siemens proporcionará soporte técnico durante al menos 15 años. La implementación comenzará en 2025. El objetivo del proyecto será mejorar el rendimiento de la red y minimizar los retrasos.

Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

