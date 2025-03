El Dax 40 frena la sangría

Los mercados europeos están sesgados al alza hoy, recuperando parte de las pérdidas que sufrieron ayer los principales índices europeos. El Dax 40 está intentando recuperar el impulso alcista y ya está de nuevo en los 22.800 puntos, mostrando signos de estabilización en el mercado. Es una buena noticia para el mercado europeo que ayer arrastró caídas importantes contagiándose del panorama internacional. Este repunte es una señal alentadora para los inversores, aunque será importante observar si el índice logra mantener este nivel en los próximos días. Rentabilidad del índice Dax por sectores. Fuente: Bloomberg Financial LP Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40, está intentando recuperar el impulso alcista después de volver a probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%. Los alcistas intentarán recuperar el máximo histórico en 22.996, mientras que los bajistas buscarán un movimiento por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% y una prueba de la media móvil simple (SMA) de 30 días en 22.405. El RSI está en divergencia bajista, que podría romperse si el máximo actual supera el máximo anterior. El MACD está empezando a ajustarse después de un cruce bajista. Fuente: xStation Noticias de empresas del Dax 40 Volkswagen (VOW3.DE) prevé una rentabilidad estable para 2025 en medio de los desafíos globales - Volkswagen AG espera un margen operativo del 5,5% al ​​6,5% en 2025, en comparación con el 5,9% del año pasado, con un aumento de los ingresos de hasta un 5%. El fabricante de automóviles alemán se enfrenta a la exposición a los aranceles previstos por EE. UU. y a la disminución de la cuota de mercado en China. El director financiero Arno Antlitz citó "desafíos económicos globales y cambios profundos" que afectan a la industria. A pesar de la relajación de los objetivos de contaminación de la UE, las ventas europeas siguen siendo débiles debido al aumento del coste de la vida. Para 2024, VW informó de un beneficio operativo de 19.060 millones de euros (-15% interanual) y de unos ingresos de 324.660 millones de euros (+0,7%). Los analistas de JPMorgan describieron los resultados como "sólidos en general" y las perspectivas para 2025 como conservadoras. La filial de Mitsubishi HC Capital encarga 50 aviones Airbus (AIR.DE) A320neo - JSA International U.S. Holdings, LLC, una filial de Mitsubishi HC Capital Inc., ha realizado un pedido de 50 aviones de la familia A320neo a Airbus. La medida estratégica tiene como objetivo mejorar la cartera de arrendamiento de aeronaves de JSA con modelos más eficientes en términos de consumo de combustible, ampliar el negocio con clientes globales, apoyar el crecimiento sostenible y contribuir a reducir las emisiones de CO2 en la industria de la aviación. Steyr Motors firma un acuerdo marco con Rheinmetall Landsysteme (RHM.DE) - Steyr Motors AG ha firmado un importante acuerdo marco con Rheinmetall Landsysteme GmbH, una filial de Rheinmetall AG. La asociación combina la experiencia de Rheinmetall en vehículos tácticos con la experiencia de Steyr Motors en motores diésel de alto rendimiento y generadores de energía. "La cooperación subraya la fuerza innovadora de ambas empresas y establece nuevos estándares en el desarrollo de plataformas militares modernas", dijo Julian Cassutti, CEO de Steyr Motors AG. Las acciones de Henkel (HEN3.DE) caen tras unos resultados decepcionantes y una advertencia sobre el primer trimestre - Las acciones de Henkel cayeron hasta un 7,6%, la mayor caída en casi tres años, tras los resultados del cuarto trimestre que no cumplieron con las expectativas y una advertencia sobre los volúmenes de consumo negativos en el primer trimestre de 2025. La empresa anunció un programa de recompra de acciones de 1.000 millones de euros que se extenderá desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, pero los analistas señalaron que los resultados anuales dependerán ahora del impulso en la segunda mitad del año. Para 2025, Henkel prevé un margen EBIT ajustado del 14% al 15,5% y un crecimiento orgánico de las ventas del 1,5% al ​​3,5%. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



